Дрэймонд Грин оставался в трехсекундной, когда защищался против находившегося на дуге Расселла Уэстбрука

Теги Голден Стэйт Клипперс НБА фото Расселл Уэстбрук Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин демонстративно игнорировал потенциальную угрозу от разыгрывающего «Клипперс» Расселла Уэстбрука, когда тот оказывался на дуге.

Грин оставался в трехсекундной, когда защищался против находившегося на дуге Уэстбрука.

«Уорриорз» в четверг победили «Клипперс» со счетом 115:91. На счету Уэстбрука 8 очков и 6 передач при 3 из 12 с игры и 0 из 5 с дальней дистанции.

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16 комментариев

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TurboMen
Ответ Альберт Салихов
В современной лиге игрок без броска - балласт. А уж если разыгрывающий, то балласт вдвойне. Фрики типа Янниса просто исключение. Если смотреть на топ-10 лиги. То почти все - угроза с любой точки площадки.
речь не о броске как таковом, а о розыгрыше до лучшего решения, неужели таких нет? Да, ради хайпа демонстративно оставляют Расса на бросок, ну вот такое пусть и бросает(ещё улучшив позицию), а зачем бросать сложные броски?
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sfrrrR
Лучше б он бросал тогда: мазал бы - ну и xeр с ним, все иногда мажут, не каждый же матч трёхи летят. А тут, реально, Грин посмешищем из него делал. Вроде и хочется пожалеть черепахена, но, блeать, не за такую зарплату же! ))
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пашу
Ответ Мурзин Ринат
Очевидные 3 секунды в защите, и не один судья не увидел)) мдаа
3 секунды не свистят, если твой игрок с мячом
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Альберт Адиян
Ответ Archer_Great
Кстати, не понимаю, кто тебе минус влепил. Тоже хотел написать, что там defensive 3 seconds violation чистой воды. Грин даже не пытался вышагнуть из краски, да и формально никого не помогал дабл-тимить
В конце видео комментатор говорит, что нарушение трех секунд не фиксируется, если ты опекаешь игрока с мясом.
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gangabass
Ответ Мурзин Ринат
Очевидные 3 секунды в защите, и не один судья не увидел)) мдаа
Если посмотреть видео, то можно услышать в конце от комментаторов, что по правилам, если ТВОЙ ИГРОК С МЯЧОМ, то ты можешь быть где угодно и сколько угодно.
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Альберт Салихов
Ответ TurboMen
я не понимаю, неужели из Расса нельзя сделать чистого разыгрывающего, который не бросает? Ну дать ему 6-8 бросков за матч и всё, зачем на одни и те же грабли наступают?
В современной лиге игрок без броска - балласт. А уж если разыгрывающий, то балласт вдвойне. Фрики типа Янниса просто исключение. Если смотреть на топ-10 лиги. То почти все - угроза с любой точки площадки.
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Альберт Салихов
Ответ Grom21Dima
Психология-это и вправду невероятная вещь. Ну может же попадать, и в этом сезоне были матчи с хорошим процентом из-за дуги у Расса. Но стоит его показательно оставить одного, получается не просто плохой бросок, а кирпичело, от которого невольно начинаешь жмуриться.Жалко Уэстбрука, не всем суждено владеть мамба менталити. Мое мнение, "не читайте звезды соц. сети, будете здоровы"))). Помню что Шак сделал с Макги, но как только троллинг ушел, так мем превратился в важного игрока ротации чемпионского похода ГСВ, а самого Макги хвалили как игрока с высоким баскетбольным IQ. Да, да, не вру! Удачи Расти, все же, это не травма Роуза, которая физически непреодолима, у него есть шансы подтвердить статус суперзвезды, а пока реальность такова, что приходиться наблюдать за закатом карьеры, невероятно одаренного игрока, раньше времени чем это должно быть.
Атлет фриков там очень много. К сожалению для вестбрука-подобных сейчас балом правят интеллект-фрики и это очень хорошо, больше по настоящему красивых моментов.
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Mr.BadGuy
Ответ TurboMen
я не понимаю, неужели из Расса нельзя сделать чистого разыгрывающего, который не бросает? Ну дать ему 6-8 бросков за матч и всё, зачем на одни и те же грабли наступают?
Так он тут и изображал чистого разыгрывающего. получал мяч и даже не думал бросить, а только о том кому бы дать
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Mr.BadGuy
Расс в этот момент должен был проорать "Вы должны сдваиваться на мне"
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Archer_Great
Ответ Мурзин Ринат
Очевидные 3 секунды в защите, и не один судья не увидел)) мдаа
Кстати, не понимаю, кто тебе минус влепил. Тоже хотел написать, что там defensive 3 seconds violation чистой воды. Грин даже не пытался вышагнуть из краски, да и формально никого не помогал дабл-тимить
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Свежий
Ждем от Уэстбрука историю в инсте с надписью "НЕУВАЖЕНИЕ"
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TurboMen
я не понимаю, неужели из Расса нельзя сделать чистого разыгрывающего, который не бросает? Ну дать ему 6-8 бросков за матч и всё, зачем на одни и те же грабли наступают?
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Grom21Dima
Психология-это и вправду невероятная вещь. Ну может же попадать, и в этом сезоне были матчи с хорошим процентом из-за дуги у Расса. Но стоит его показательно оставить одного, получается не просто плохой бросок, а кирпичело, от которого невольно начинаешь жмуриться.Жалко Уэстбрука, не всем суждено владеть мамба менталити. Мое мнение, "не читайте звезды соц. сети, будете здоровы"))). Помню что Шак сделал с Макги, но как только троллинг ушел, так мем превратился в важного игрока ротации чемпионского похода ГСВ, а самого Макги хвалили как игрока с высоким баскетбольным IQ. Да, да, не вру! Удачи Расти, все же, это не травма Роуза, которая физически непреодолима, у него есть шансы подтвердить статус суперзвезды, а пока реальность такова, что приходиться наблюдать за закатом карьеры, невероятно одаренного игрока, раньше времени чем это должно быть.
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Drinkinss
Против расса так может защищаться только истинный ДПОЙ :) Клипперс угробили сами себя и все свои шансы этим подписанием. И кавай помоему не очень доволен - возьмет и свалит оттуда. или играть перестанет. А вестбрук с жоржем будут строить там ОКС 2.0 на минималках на деньги балмера:)
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Мурзин Ринат
Очевидные 3 секунды в защите, и не один судья не увидел)) мдаа
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Egorushka56
Расс на дуге - это даже не потенциальная угроза)) зачётный троллинг)
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