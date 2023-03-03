Форвард « » демонстративно игнорировал потенциальную угрозу от разыгрывающего «Клипперс» , когда тот оказывался на дуге.

Грин оставался в трехсекундной, когда защищался против находившегося на дуге Уэстбрука.

«Уорриорз» в четверг победили « » со счетом 115:91. На счету Уэстбрука 8 очков и 6 передач при 3 из 12 с игры и 0 из 5 с дальней дистанции.

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