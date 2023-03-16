Дрэймонд Грин: «Если это технический, то каждое слово, произнесенное на площадке – это технический»

Теги Атланта Голден Стэйт Клипперс НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин рассчитывает, что лига отменит его 16-й технический фол, который он получил за 40 секунд до конца первой половины матча против «Клипперс» (126:134).

«Я ожидаю, что что-то изменится. Если это технический, то каждое слово, которое вы произносите на площадке – это технический», – сказал Грин.

Грин получил технический за то, что бросил мяч в Расселла Уэстбрука после попадания Ивицы Зубаца.

Лига должна принять решение в течение 24 часов. Если фол не будет аннулирован, по правилам, Грин должен будет пропустить следующий матч команды против «Атланты».

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3 комментария

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Олег Иванов
Грин бросил мячом в лицо Уэстбруку, а теперь решил дурака включить?Надо ему сразу и 17-й фол выписать.
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quznez
Чудак сутулый, на площадке таким не место .
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LilAnswer
Меня немного удивило как он после технаря стал орать на судью и его не удалили.
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