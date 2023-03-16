Букмекеры оценивают шансы Эмбиида и Йокича на MVP как равные

Теги Денвер Милуоки Филадельфия НБА Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид догнал лидера «Денвера» Николу Йокича в гонке за MVP. Букмекеры одинаково оценивают шансы игроков на победу, сообщает NBA on ESPN.

Два дня назад Caesars Sportsbook оценивал шансы центрового «Денвера» Николы Йокича на победу коэффициентом 1,28.

Сегодня лидер «Филадельфии» впервые в сезоне уравнял шансы на получение награды – оба игрока получили 1,95 коэффициент от букмекера.

«Денвер» на данном отрезке потерпел 4-е поражение кряду, несмотря на два трипл-дабла с 30 очками от Николы Йокича.

«Филадельфия» не проигрывает уже 6 встреч подряд. Эмбиид в этот период набирал в среднем 36,8 очка, 8,5 подбора и 4,7 передачи при 60% реализации с игры.

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2 комментария

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Tim Timson
за честные выборы))
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Лиллард унижатель!
У чьей команды будет больше побед тот и МВП.
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