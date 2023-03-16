Букмекеры оценивают шансы Эмбиида и Йокича на MVP как равные

Центровой «Филадельфии» догнал лидера «Денвера» в гонке за MVP. Букмекеры одинаково оценивают шансы игроков на победу, сообщает NBA on ESPN.

Два дня назад Caesars Sportsbook оценивал шансы центрового « » Николы Йокича на победу коэффициентом 1,28.

Сегодня лидер «Филадельфии» впервые в сезоне уравнял шансы на получение награды – оба игрока получили 1,95 коэффициент от букмекера.

«Денвер» на данном отрезке потерпел 4-е поражение кряду, несмотря на два трипл-дабла с 30 очками от Николы Йокича.

« » не проигрывает уже 6 встреч подряд. Эмбиид в этот период набирал в среднем 36,8 очка, 8,5 подбора и 4,7 передачи при 60% реализации с игры.

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