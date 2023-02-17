Йокич продолжает возглавлять гонку за MVP, Эмбиид вытеснил Тейтума из топ-3
Центровой «Денвера» Никола Йокич продолжает возглавлять рейтинг претендентов на награду MVP нынешнего сезона НБА.
Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо остался на втором месте. Лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид вытеснил звезду «Бостона» Джейсона Тейтума из топ-3 рейтинга.
Гонка за MVP сезона НБА-2022/23:
1. Никола Йокич («Денвер»)
2. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)
3. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)
4. Джейсон Тейтум («Бостон»)
5. Лука Дончич («Даллас»)
6. Кевин Дюрэнт («Бруклин», перешел в «Финикс»)
7. Джулиус Рэндл («Нью-Йорк»)
8. Джа Морэнт («Мемфис»)
9. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»)
10. Домантас Сабонис («Сакраменто»)
«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?
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