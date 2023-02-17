Йокич продолжает возглавлять гонку за MVP, Эмбиид вытеснил Тейтума из топ-3

Теги Бостон Даллас Денвер Мемфис Милуоки Бруклин Нью-Йорк Филадельфия Финикс Сакраменто НБА Кевин Дюрэнт Домантас Сабонис Яннис Адетокумбо Джулиус Рэндл Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум Джа Морэнт Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич продолжает возглавлять рейтинг претендентов на награду MVP нынешнего сезона НБА.

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо остался на втором месте. Лидер «Филадельфии» Джоэл Эмбиид вытеснил звезду «Бостона» Джейсона Тейтума из топ-3 рейтинга.

Гонка за MVP сезона НБА-2022/23:

1. Никола Йокич («Денвер»)

2. Яннис Адетокумбо («Милуоки»)

3. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»)

4. Джейсон Тейтум («Бостон»)

5. Лука Дончич («Даллас»)

6. Кевин Дюрэнт («Бруклин», перешел в «Финикс»)

7. Джулиус Рэндл («Нью-Йорк»)

8. Джа Морэнт («Мемфис»)

9. Шэй Гилджес-Александер («Оклахома»)

10. Домантас Сабонис («Сакраменто»)

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий