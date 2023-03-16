Три игрока НБА входят в исторический Топ-10 по результативности на 100 владений

Теги Майкл Джордан Чикаго Даллас Милуоки Филадельфия НБА Джеймс Харден Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Лука Дончич Баскетбол

Джоэл Эмбиид(«Филадельфия»), Яннис Адетокумбо («Милуоки») и Лука Дончич («Даллас») в регулярном чемпионате-2022/23 показывают историческую эффективность.

Рекордсменом по количеству очков, пересчитанных на 100 владений, является Джеймс Харден в сезоне-2018/19 –48,2. Тогда звездный разыгрывающий набирал в среднем 36,1 очка за игру в 78 встречах сезона. Примечательно, что игрок не был удостоен звания MVP.

За 14 встреч до окончания регулярного чемпионата, центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид показывает второй результат в истории, набирая 47,2 очка за 100 владений.

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо сравнялся по этому показателю с 6-кратным чемпионом НБА Майклом Джорданом, который в сезоне-1986/87 набирал 46,4 очка за 100 владений.

Лидер «Далласа» Лука Дончич замыкает шестерку лучших, лишь на три десятых пункта отставая от Коби Брайанта в сезоне-2005/2006 – с 45,3 очка на 100 владений.

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2 комментария

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Лиллард унижатель!
А разгадка проста, у всех троих карьер хаи по кол-ву штрафных попыток за игру
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Archer_Great
Эмбиид ТРИЖДЫ в десятке. Монстрище просто
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