Три игрока НБА входят в исторический Топ-10 по результативности на 100 владений

Джоэл Эмбиид(« »), («Милуоки») и Лука Дончич («Даллас») в регулярном чемпионате-2022/23 показывают историческую эффективность.

Рекордсменом по количеству очков, пересчитанных на 100 владений, является в сезоне-2018/19 –48,2. Тогда звездный разыгрывающий набирал в среднем 36,1 очка за игру в 78 встречах сезона. Примечательно, что игрок не был удостоен звания MVP.

За 14 встреч до окончания регулярного чемпионата, центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид показывает второй результат в истории, набирая 47,2 очка за 100 владений.

Форвард « » Яннис Адетокумбо сравнялся по этому показателю с 6-кратным чемпионом НБА Майклом Джорданом, который в сезоне-1986/87 набирал 46,4 очка за 100 владений.

Лидер « » Лука Дончич замыкает шестерку лучших, лишь на три десятых пункта отставая от Коби Брайанта в сезоне-2005/2006 – с 45,3 очка на 100 владений.