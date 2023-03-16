Кевин Дюрэнт: «Баркли понимает, что его работа обязывает придираться и искать негатив»

Звездный форвард « » считает, что бывший игрок , ныне эксперт TNT Чарльз Баркли предвзят в своей оценке игроков.

«Мне кажется, что Баркли понимает, что его работа обязывает его придираться и искать только негатив в игроках. Я не говорю, что ты должен говорить только о положительных сторонах. Просто это так банально.

Он – чертова легенда, которую я только уважаю. Я буду с гордостью играть, зная, что он вложил кровь, пот и слезы в эту организацию. Но как аналитик он мне просто неинтересен», – рассказал Дюрэнт в подкасте Boardroom.

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