Джо Маззулла добежал до штрафной линии противника, пытаясь привлечь внимание судей

Теги Бостон Миннесота НБА Джо Маззулла Баскетбол

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла выбежал на площадку во время выездной встречи против «Миннесоты», пытаясь привлечь внимание судей.

Защитник «Селтикс» Грант Уильямс был окружен тремя баскетболистами «Миннесоты», Маззулла хотел спасти положение и взять тайм-аут. Судьи не замечали сигналов главного тренера «Бостона», поэтому тому пришлось выбежать на площадку.

Встреча закончилась победой гостей – 104:102.

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