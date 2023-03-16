Ольга Фролкина: «Когда Василий Карасёв увидел, что кто-то из девочек плачет на скамейке, он не понимал, что делать»

Форвард Курского « » в очередном выпуске тележурнала «Вид Сверху» вспомнила, как нынешний тренер привыкал к работе в женском баскетболе.

«Когда Василий Николаевич только пришёл в «Динамо» и увидел, как кто-то из девочек плачет на скамейке, он был просто в ступоре. У него был абсолютно потерянный взгляд. Он подошёл, похлопал по плечу, мне кажется, и ушёл на другую сторону скамейки. Ему было сложно перестроиться, привыкнуть к этим эмоциям. Потом уже втянулся, мы тоже немного под него подстроились. Результат получился отличный! Так что Василий Николаевич, передаю вам привет!» – поделилась баскетболистка.

«Динамо» Курск идет на третьей строчке в Премьер-лиге с результатом 24-7.

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек сняли кино о Сонни Ваккаро – человеке, который открыл Майкла Джордана и Кобе Брайанта