Ольга Фролкина: «Жаль, что первый матч за сборную в баскетболе 5 на 5 оказалась таким тяжелым»

Форвард сборной России Ольга Фролкиной поделилась впечатлениями от матча с Бельгией (43:66) в квалификации ЧМ-2022.

«Было немного волнительно. Жаль, что первый матч за сборную в баскетболе 5 на 5 оказалась таким тяжелым, мы не смогли оказать серьезное сопротивление сборной Бельгии. Но завтра нас ждут новый день и новая игра. И я надеюсь, что все будет иначе», – сказала Фролкина.

Для серебряного призера Олимпийских игр в баскетболе 3x3 Фролкиной это был первый матч за сборную России 5x5.

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