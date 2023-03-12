Василий Карасев: «Мы плохо стартовали. Это предопределило результат»

Теги УНИКС Василий Карасев Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Главный тренер МБА Василий Карасев считает, что провал в начале встречи против «УНИКСа» (58:73) предопределил ее исход.

«Мы плохо стартовали. Не имеем права начинать матчи таким образом. В дебюте встречи мы совершили 7 потерь, а первые очки смогли набрать лишь спустя 6 минут. Это, в конечном итоге, и предопределило результат.

Безусловно, на нас давят проигрыши. Возможно, с первых минут вышли без должного настроя. В дальнейшем переломить ход игры против команды такого высокого уровня, как УНИКС, чрезвычайно сложно. Считаю важным для нас стараться показывать качественный баскетбол, а победы придут», – пояснил тренер в послематчевой пресс-конференции.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «УНИКСа» Дэрил Мэйкон, который отметился 20 очками. МБА занимает последнее место в группе «А» с результатом 13-16.

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