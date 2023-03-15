Василий Карасев: «Матч против «НН» не имел турнирного значения, но победа всегда идет на пользу»

Главный тренер МБА Василий Карасев отметил, что матч против «Нижнего Новгорода» (71:67) не имел турнирного значения, но победа всегда идет на пользу.

«График очень плотный, но как я и говорил перед матчем, перед своими болельщиками мы обязаны играть на максимум. Начинали встречу широкой ротацией, но в такой напряженной концовке ее сократили, делали все для победы.

Сегодня не было нескольких игроков, и я благодарен тем, кто вышел на паркет и помог добиться этого результата. Турнирного значения он не имел, но победа всегда идет на пользу», – сказал Карасев.