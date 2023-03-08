Евролига. «Маккаби» – «Фенербахче», «Црвена Звезда» примет «Анадолу Эфес»

Теги результаты Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Фенербахче Беко Маккаби Плейтика Панатинаикос Црвена Звезда MTS Монако Баскетбол

В среду, 8 марта, в рамках 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут три матча.

Израильский «Маккаби Тель-Авив» дома встретится с турецким «Фенербахче», сербская «Црвена Звезда» примет турецкий «Анадолу Эфес».

«Монако» сыграет с греческим «Панатинаикосом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Маккаби Плейтика Израиль  –  Фенербахче Беко Турция
Дата проведения
8 марта, 20.30, «Менора-Мивтахим Арена»
Онлайн матча

Црвена Звезда MTS Сербия  –  Анадолу Эфес Турция
Дата проведения
8 марта, 22.30, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Монако Монако  –  Панатинаикос Греция
Дата проведения
8 марта, 23.00, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос Греция – 19-8, Реал Испания – 18-8, Барселона Испания – 18-9, Фенербахче Турция – 16-9, Монако Франция – 16-10, Партизан Сербия – 15-12, Баскония Испания – 15-12, Анадолу Эфес Турция – 13-12, Жальгирис – 14-13, Маккаби Израиль – 13-13, Валенсия – 13-14, Виртус Италия – 12-15, Црвена Звезда Сербия – 11-15, Милан Италия – 11-15, Бавария Германия – 11-16, Виллербан Франция – 8-19, Панатинаикос Греция – 8-18, Альба Германия – 7-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Главная тренерская награда Европы носит имя Александра Гомельского. В чем его величие?

Саша Везенков уже забронировал себе MVP Евролиги, и для этого ему почти не нужен мяч

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий