Евролига. «Маккаби» – «Фенербахче», «Црвена Звезда» примет «Анадолу Эфес»
В среду, 8 марта, в рамках 27-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут три матча.
Израильский «Маккаби Тель-Авив» дома встретится с турецким «Фенербахче», сербская «Црвена Звезда» примет турецкий «Анадолу Эфес».
«Монако» сыграет с греческим «Панатинаикосом».
Евролига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 марта, 20.30, «Менора-Мивтахим Арена»
- Дата проведения
- 8 марта, 22.30, «Штарк Арена»
- Дата проведения
- 8 марта, 23.00, «Салле Гастон Медесен»
Положение команд: Олимпиакос Греция – 19-8, Реал Испания – 18-8, Барселона Испания – 18-9, Фенербахче Турция – 16-9, Монако Франция – 16-10, Партизан Сербия – 15-12, Баскония Испания – 15-12, Анадолу Эфес Турция – 13-12, Жальгирис – 14-13, Маккаби Израиль – 13-13, Валенсия – 13-14, Виртус Италия – 12-15, Црвена Звезда Сербия – 11-15, Милан Италия – 11-15, Бавария Германия – 11-16, Виллербан Франция – 8-19, Панатинаикос Греция – 8-18, Альба Германия – 7-20.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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