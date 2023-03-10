Евролига. «Фенербахче» примет «Барселону», «Баскония» встретится с «Монако» и другие матчи

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В пятницу, 10 марта, в рамках 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся 4 матча.

Турецкий «Фенербахче» примет на своей арене испанскую «Барселону». «Баскония» встретится в Витории с «Монако».

Евролига

Регулярный чемпионат

Анадолу Эфес Турция  –  Маккаби Плейтика Израиль
Дата проведения
10 марта, 20.30, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Фенербахче Беко Турция  –  Барселона Испания
Дата проведения
10 марта, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Панатинаикос Греция  –  Црвена Звезда MTS Сербия
Дата проведения
10 марта, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча

Баскония Испания  –  Монако Монако
Дата проведения
10 марта, 22.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос Греция – 20-8, Реал Испания – 19-8, Барселона Испания – 18-9, Монако Франция – 17-10, Фенербахче Турция – 16-10, Партизан Сербия – 15-12, Баскония Испания – 15-12, Жальгирис – 15-13, Маккаби Израиль – 14-13, Анадолу Эфес Турция – 13-13, Валенсия – 13-15, Црвена Звезда Сербия – 12-15, Виртус Италия – 13-15, Милан Италия – 11-15, Бавария Германия – 11-17, Виллербан Франция – 8-20, Панатинаикос Греция – 8-19, Альба Германия – 7-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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