Евролига. «Фенербахче» примет «Барселону», «Баскония» встретится с «Монако» и другие матчи

В пятницу, 10 марта, в рамках 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся 4 матча.

Турецкий «Фенербахче» примет на своей арене испанскую «Барселону». «Баскония» встретится в Витории с «Монако».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос Греция – 20-8, Реал Испания – 19-8, Барселона Испания – 18-9, Монако Франция – 17-10, Фенербахче Турция – 16-10, Партизан Сербия – 15-12, Баскония Испания – 15-12, – 15-13, Маккаби Израиль – 14-13, Анадолу Эфес Турция – 13-13, – 13-15, Црвена Звезда Сербия – 12-15, Виртус Италия – 13-15, Милан Италия – 11-15, Бавария Германия – 11-17, Виллербан Франция – 8-20, Панатинаикос Греция – 8-19, Альба Германия – 7-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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