Евролига. «Милан» против «Партизана», «Реал» встретится с «Валенсией» и другие матчи

В четверг, 9 марта, в рамках 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.

Итальянский «Милан» примет сербский «Партизан», во встрече испанских клубов «Реал» сойдется с «Валенсией».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Олимпиакос Греция – 19-8, Реал Испания – 18-8, Барселона Испания – 18-9, Монако Франция – 17-10, Фенербахче Турция – 16-10, Партизан Сербия – 15-12, Баскония Испания – 15-12, – 14-13, Маккаби Израиль – 14-13, Анадолу Эфес Турция – 13-13, – 13-14, Црвена Звезда Сербия – 12-15, Виртус Италия – 12-15, Милан Италия – 11-15, Бавария Германия – 11-16, Виллербан Франция – 8-19, Панатинаикос Греция – 8-19, Альба Германия – 7-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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