Евролига. «Милан» против «Партизана», «Реал» встретится с «Валенсией» и другие матчи

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В четверг, 9 марта, в рамках 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут пять матчей.

Итальянский «Милан» примет сербский «Партизан», во встрече испанских клубов «Реал» сойдется с «Валенсией».

Евролига

Регулярный чемпионат

Альба Германия  –  Виртус Италия
Дата проведения
9 марта, 20.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Жальгирис Литва  –  LDLC АСВЕЛ Франция
Дата проведения
9 марта, 21.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

Олимпиакос Греция  –  Бавария Германия
Дата проведения
9 марта, 22.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

EA7 Эмпорио Армани Милан Италия  –  Партизан Сербия
Дата проведения
9 марта, 22.30, «Медиоланум Форум»
Онлайн матча

Реал Испания  –  Валенсия Испания
Дата проведения
9 марта, 22.45, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос Греция – 19-8, Реал Испания – 18-8, Барселона Испания – 18-9, Монако Франция – 17-10, Фенербахче Турция – 16-10, Партизан Сербия – 15-12, Баскония Испания – 15-12, Жальгирис – 14-13, Маккаби Израиль – 14-13, Анадолу Эфес Турция – 13-13, Валенсия – 13-14, Црвена Звезда Сербия – 12-15, Виртус Италия – 12-15, Милан Италия – 11-15, Бавария Германия – 11-16, Виллербан Франция – 8-19, Панатинаикос Греция – 8-19, Альба Германия – 7-20.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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Александр Кудрявцев
За Партизан 💪💪💪💪
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