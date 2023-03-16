Президент РФБ Андрей Кириленко стал героем рубрики «10 глупых вопросов» проекта «ЖИЗА».

Чемпион Европы 2007 года и участник Матча всех звезд НБА-2004 ответил на вопросы о важности роста в баскетболе, цвете мяча, , зарплате игроков, а также дал совет начинающим баскетболистам.

«Вдруг одна из нас отключается и падает со всего размаха навзничь: голодный обморок». Откуда появилась гениальная женская сборная России нулевых