Андрей Кириленко стал героем рубрики «10 глупых вопросов»

Теги Леброн Джеймс РФБ видео Андрей Кириленко Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко стал героем рубрики «10 глупых вопросов» проекта «ЖИЗА».

Чемпион Европы 2007 года и участник Матча всех звезд НБА-2004 ответил на вопросы о важности роста в баскетболе, цвете мяча, Леброне Джеймсе, зарплате игроков, а также дал совет начинающим баскетболистам.

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