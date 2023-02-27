Илона Корстин: «ЦСКА стал по-настоящему тренерской командой, Райкович умело пользуется талантами Шведа и Милутинова»

Генеральный директор лиги ВТБ Илона Корстин рассказала о главных открытиях нынешнего чемпионата.

« стал главной звездой обновленного « ». Играет ярко и является одним из лидеров сезона по многим показателям. Хотя последние сезоны у француза были не самыми удачными. вернулся в наш чемпионат большим мастером. К уверенной игре в краске он добавил отличный бросок. Практически в каждом матче отмечается трехочковыми. В итоге стал командой Джалена. Когда американец был травмирован, казанцы не были похожи сами на себя.

Очень хорош . Он отлично использует свои габариты. Высокий, подвижный, мощный. Стремится стать лучшим и играет очень стабильно, прибавляя не только в нападении, но и в защите. Впечатляет прогресс . Видно, что он много работает над собой. Прибавил не только в игровых компонентах, но и в уверенности. Чем-то он напоминает , хотя это сравнение, возможно, и громкое. Интересно посмотреть, как будет дальше развиваться карьера форварда. Достиг ли он своего предела или способен вырасти в настоящую звезду.

Из тренеров впечатлил Эмил Райкович. Перед сезоном мы наблюдали за селекцией ЦСКА и не видели звездных новичков. Многие думали, что после поражения в прошлом сезоне армейцам будет тяжело вернуться на первое место. Но руководство красно-синих сделало отличный выбор в пользу македонского специалиста. Стиль Райковича чувствуется с первого сезона. стал по-настоящему тренерской командой. Эмил всегда умел создать сплоченный сильный коллектив, даже без топовых игроков. Сейчас у него есть и (серб, вероятно, главная звезда лиги ВТБ). И он умело пользуется их талантами. Все это вылилось в серию из 24 побед подряд, и ЦСКА вновь стал главным претендентом на титул.

Этот ЦСКА стал командой-легендой, но «Зенит» Паскуаля прервал суперсерию