Андрей Кириленко: «Матч звезд – это необходимое событие с нескольких точек зрения»

Теги РФБ Андрей Кириленко Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко отметил, что Матч звезд Единой лиги ВТБ необходим с развлекательной точки зрения, а также с точки зрения возможности обсудить развитие баскетбола.

«Матч звезд – это не баскетбол в чистом виде, но это просто необходимое событие с нескольких точек зрения.

Во-первых, с развлекательной. Уберем за скобки спортивную составляющую – здесь не должно и не может быть спортивного накала, это развлекательная история.

Во-вторых, с точки зрения партнеров и спонсоров, тех, кто участвует в баскетбольном бизнесе, тренеров и функционеров. Это возможность обсудить, что происходит в нашем виде спорта, какие есть планы и идеи. И все это на фоне развлекательной части», – передает слова Кириленко ТАСС.

Матч всех звезд Единой лиги-2023. Онлайн

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1 комментарий

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avcgloronalduMU
нет, в РФ заезд нет
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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