Андрей Кириленко: «Матч звезд – это необходимое событие с нескольких точек зрения»

Президент РФБ Андрей Кириленко отметил, что Матч звезд Единой лиги ВТБ необходим с развлекательной точки зрения, а также с точки зрения возможности обсудить развитие баскетбола.

«Матч звезд – это не баскетбол в чистом виде, но это просто необходимое событие с нескольких точек зрения.

Во-первых, с развлекательной. Уберем за скобки спортивную составляющую – здесь не должно и не может быть спортивного накала, это развлекательная история.

Во-вторых, с точки зрения партнеров и спонсоров, тех, кто участвует в баскетбольном бизнесе, тренеров и функционеров. Это возможность обсудить, что происходит в нашем виде спорта, какие есть планы и идеи. И все это на фоне развлекательной части», – передает слова Кириленко ТАСС.

Матч всех звезд Единой лиги-2023. Онлайн