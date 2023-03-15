Миндаугас Балчюнас: «Загклис сказал, что возможность допуска России к какому-либо турниру абсолютно не рассматривается»

Генеральный секретарь Федерации баскетбола Литвы Миндаугас Балчюнас рассказал о беседе с генеральным секретарем ФИБА Андреасом Загклисом, который ранее заявил, что сборная России может быть допущена к участию в предолимпийском отборочном турнире.

«Я объяснил Андреасу, какая буря поднялась из-за его слов. Он стал оправдываться, и я понял, что из мухи раздули слона. Понятно, что во всем этом замешан . Конечно, есть Международный олимпийский комитет. И, конечно же, мы видим определенные движения, а также заявления президента МОК.

Но Загклис сказал, что возможность допуска России к какому-либо турниру абсолютно не рассматривается. Он сказал, что решение ФИБА было принято до заседания правления, которое состоится в апреле. Просто срок действия решения истекает. Правление соберется для принятия нового решения», – заявил Балчюнас.

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