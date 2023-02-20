Андрей Кириленко о товарищеских матчах с сербскими клубами: «Основная задача – попробовать всех вызванных в сборную»

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что главная цель предстоящих товарищеских матчей с сербскими клубами – посмотреть кандидатов в сборную России.

«Задачи обязательно побеждать, как бы это ни звучало, в предстоящих матчах нет.

У нас есть основная задача попробовать всех вызванных в сборную, дать возможность всем сыграть, посмотреть ближайший резерв сборной», – сказал Кириленко.

Сборная России в феврале сыграет два товарищеских матча в Сербии против местных команд. 21-го числа россияне встретятся с «Мегой», 23-го – с ФМП.

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