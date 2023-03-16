Дарвин Хэм: «Конечно, хотел бы иметь надежное место в плей-офф, но обстоятельства против нас»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм после поражения от «Хьюстона» (110:114) посетовал на «обстоятельства», которые мешают команде выйти в плей-офф.
«Хотел бы я иметь прочное и надежное место в плей-офф? Конечно. Кто бы не хотел? Но обстоятельства против нас.
Но никогда в жизни я не стану жалеть себя и оглядываться на то, что могло было быть, должно было быть, или что там еще, черт возьми. Нет. Что есть, то есть», – заявил Хэм.
У Хатимуры +/- = -15
У Вандербилта +/- = -4. Впору говорить, что напрасно в старте Гэбриэля не выпустили. Как в начале Рокется убежали на 10-12. так всю дорогу и держалась разница.
Что , конечно, не отменят того факта, что Гэбриэль ролевик на минималке.
маленькой пятеркой, сливая краску ?
Обстоятельство у него. Вот не буду центров выпускать, пусть Эй Ди в регулярке пыхтит. Алло. титул взяли, когда Эй Ди в сезоне прикрывали классические центры. А когда наступит ПО., тогда и сдвините его на пятерку. Зачем выпускать 38летнего центровым? Чтобы точно к травме его привести? а потом горько стонать :"Обстоятельства!". Да нет, упоротость и безрассудство к этому привели.
Вот это действительно «обстоятельство», которое против Хэма.
ХАХАХАХ
При всей симпатии к ЛАЛ желаю им мимо ПО