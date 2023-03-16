Дарвин Хэм: «Конечно, хотел бы иметь надежное место в плей-офф, но обстоятельства против нас»

Теги Лейкерс НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм после поражения от «Хьюстона» (110:114) посетовал на «обстоятельства», которые мешают команде выйти в плей-офф.

«Хотел бы я иметь прочное и надежное место в плей-офф? Конечно. Кто бы не хотел? Но обстоятельства против нас.

Но никогда в жизни я не стану жалеть себя и оглядываться на то, что могло было быть, должно было быть, или что там еще, черт возьми. Нет. Что есть, то есть», – заявил Хэм.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

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9 комментариев

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Vagant
Ответ Телохранитель Джеймса Уорти
В очередной раз убеждаюсь, что Габриэля нельзя выпускать больше, чем на 12-14 минут. Абсолютно корявый игрок, который в атаке кормится только передачами точно в руки, а в защите не может перекрыть краску для малолетних прыгунов на голову ниже него и легче килограммов на 10-15. Вот это действительно «обстоятельство», которое против Хэма.
Гэбриэль-то очень достойно смотрелся +/- = +12 лучший в команде.
У Хатимуры +/- = -15
У Вандербилта +/- = -4. Впору говорить, что напрасно в старте Гэбриэля не выпустили. Как в начале Рокется убежали на 10-12. так всю дорогу и держалась разница.
Что , конечно, не отменят того факта, что Гэбриэль ролевик на минималке.
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Maturmalai
Зачем такой команде плей-офф? Давно пора сливать сезон, ждать высокого пика, брать перспективного молодого стада на драфте, готовиться к эпохе после ЛеБрона.
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armageddon123456
Дак ты ж сам виноват, нечего Дэвиса усаживать на перекур. Шутникам про "ааа, слили худшей команде, бгага" - есть несколько моментов: до этого Хьюстону слили Бакс и Бостон - это раз, второй момент - Хьюстон сейчас играет на расслабоне, все задачи решены, высокий пик есть, танковать уже не надо - с такими командами максимально трудно играть, особенно тем командам, которые решают определенные задачи, в таких матчах нужна концентрация и максимально боеспособный состав, так как у противника может просто полететь, а решать проблему будет некем. Вот и сегодня - проблема была в краске, а решать ее было некем так как Дэвис (здоровый, мать его, Дэвис!) был оставлен на перекур. Хэм просто "гений". Если он в оставшихся матчах ещё хотя бы один выходной додумается Дэвису дать - под зад коленом должен получить сразу же, через 5 минут после того как он это объявит
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Vagant
Какое обстоятельство? Ведь запланировали, что Эй Ди будет пропускать матчи b2b, а Мо получил травму 7 марта. Трудно было залезть в календарь и подумать, что будет 15 марта? Почему нельзя было взять центра на 10дневный срок? Или просто тупо захотелось еще раз попробовать выиграть матч
маленькой пятеркой, сливая краску ?
Обстоятельство у него. Вот не буду центров выпускать, пусть Эй Ди в регулярке пыхтит. Алло. титул взяли, когда Эй Ди в сезоне прикрывали классические центры. А когда наступит ПО., тогда и сдвините его на пятерку. Зачем выпускать 38летнего центровым? Чтобы точно к травме его привести? а потом горько стонать :"Обстоятельства!". Да нет, упоротость и безрассудство к этому привели.
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Analjinn
Ох уж эти страшные обстоятельства мешающие обыграть худшую команду лиги.
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Телохранитель Джеймса Уорти
В очередной раз убеждаюсь, что Габриэля нельзя выпускать больше, чем на 12-14 минут. Абсолютно корявый игрок, который в атаке кормится только передачами точно в руки, а в защите не может перекрыть краску для малолетних прыгунов на голову ниже него и легче килограммов на 10-15.
Вот это действительно «обстоятельство», которое против Хэма.
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Виталий Мучаев
Рокетс сами офигели от победы. это надо умудриться проиграть.
+6
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Can
АХАХАХАХ Хьюстон вынес а он оправдывается
ХАХАХАХ
При всей симпатии к ЛАЛ желаю им мимо ПО
+6
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Вингспан Энтони Дэвиса
Что есть, то есть... речи уровня Кличко
+2
-1
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