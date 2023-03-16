Дарвин Хэм: «Конечно, хотел бы иметь надежное место в плей-офф, но обстоятельства против нас»

Главный тренер «Лейкерс» после поражения от «Хьюстона» (110:114) посетовал на «обстоятельства», которые мешают команде выйти в плей-офф.

«Хотел бы я иметь прочное и надежное место в плей-офф? Конечно. Кто бы не хотел? Но обстоятельства против нас.

Но никогда в жизни я не стану жалеть себя и оглядываться на то, что могло было быть, должно было быть, или что там еще, черт возьми. Нет. Что есть, то есть», – заявил Хэм.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему