Леброн Джеймс подписал книгу юной болельщице

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В сети появилось видео, как звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс подписывает книгу юной болельщице.

Эпизод произошел во время гостевого матча «Лейкерс» против «Пеликанс» (123:108), в котором Джеймс не участвовал из-за травмы. Девочка в майке Леброна подошла к баскетболисту, сидевшему на скамейке, и попросила автограф.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

Фото: соцсети «Лейкерс».

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1 комментарий

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Mit_Sam
- А что за книга, которую Леброн подписал?
- Карнеги. Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей
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