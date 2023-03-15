Леброн Джеймс подписал книгу юной болельщице

В сети появилось видео, как звездный форвард «Лейкерс» подписывает книгу юной болельщице.

Эпизод произошел во время гостевого матча «Лейкерс» против «Пеликанс» (123:108), в котором Джеймс не участвовал из-за травмы. Девочка в майке Леброна подошла к баскетболисту, сидевшему на скамейке, и попросила автограф.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

Фото: соцсети «Лейкерс».