Энтони Дэвис: «Хочу играть, но этот вопрос обсуждался еще до моего возвращения»

Теги травмы Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал решение команды предоставлять ему отдых во время одного из двух матчей, которые играются за два дня.

«Обидно, особенно с учетом ситуации, в которой мы находимся.

Конечно, я хочу выйти и играть. Но еще до моего возвращения врачи и клуб обсуждали этот вопрос и решили, что будет лучше мне не играть два дня подряд из-за ноги.

Не испытываю боли, но травма никуда не исчезла, есть стрессовая реакция и все остальное. Мы делаем все правильно, чтобы я был полностью готов играть», – сказал Дэвис.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

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3 комментария

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Tim Timson
Оскар прошел же ))
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xamer 9
Ответ lecter666_destiny
Если он не выдаст легендарную игру против Далласа, то тогда 100% обмен летом. Потому что он просто бесполезное тело на максималку.
Да Лектер, ты как будто каждые пять секунд обновляешь страницу с новостями. Опять свои пять копеек вставил про Дэвиса. Расслабься и получай удовольствие от игры своей команды, тем более игра у ЛАЛ теперь есть.
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lecter666_destiny
Если он не выдаст легендарную игру против Далласа, то тогда 100% обмен летом. Потому что он просто бесполезное тело на максималку.
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-1
-1
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