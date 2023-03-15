Энтони Дэвис: «Хочу играть, но этот вопрос обсуждался еще до моего возвращения»
Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал решение команды предоставлять ему отдых во время одного из двух матчей, которые играются за два дня.
«Обидно, особенно с учетом ситуации, в которой мы находимся.
Конечно, я хочу выйти и играть. Но еще до моего возвращения врачи и клуб обсуждали этот вопрос и решили, что будет лучше мне не играть два дня подряд из-за ноги.
Не испытываю боли, но травма никуда не исчезла, есть стрессовая реакция и все остальное. Мы делаем все правильно, чтобы я был полностью готов играть», – сказал Дэвис.
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