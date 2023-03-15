НБА. «Клипперс» примут «Голден Стэйт», «Филадельфия» сыграет в гостях с «Кливлендом» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

Во встрече прямых конкурентов за место в плей-офф «Клипперс» примут на своей арене «Голден Стэйт». Одержавшая 5 побед подряд «Филадельфия» сыграет в гостях с «Кливлендом».

НБА

Регулярный чемпионат

Майами – Мемфис
Дата проведения
16 марта, 02.30, «FTX Arena»
Онлайн матча

Кливленд – Филадельфия
Дата проведения
16 марта, 02.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Чикаго – Сакраменто
Дата проведения
16 марта, 03.00, «United Center»
Онлайн матча

Миннесота – Бостон
Дата проведения
16 марта, 03.00, «Target Center»
Онлайн матча

Хьюстон – Лейкерс
Дата проведения
16 марта, 03.00, «Toyota Center»
Онлайн матча

Сан-Антонио – Даллас
Дата проведения
16 марта, 03.30, «AT&T Center»
Онлайн матча

Клипперс – Голден Стэйт
Дата проведения
16 марта, 05.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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