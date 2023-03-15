НБА. «Клипперс» примут «Голден Стэйт», «Филадельфия» сыграет в гостях с «Кливлендом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
Во встрече прямых конкурентов за место в плей-офф «Клипперс» примут на своей арене «Голден Стэйт». Одержавшая 5 побед подряд «Филадельфия» сыграет в гостях с «Кливлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 16 марта, 02.30, «FTX Arena»
- Дата проведения
- 16 марта, 02.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 16 марта, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 16 марта, 03.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 16 марта, 03.00, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 16 марта, 03.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 16 марта, 05.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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