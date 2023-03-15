Патрик Беверли о ситуации с Джа Морэнтом: «Музыка имеет к этому прямое отношение»

Разыгрывающий « » считает, что ситуация с (« ») и пистолетом в прямом эфире является следствием влияния современной хип-хоп-культуры.

«Я думаю, что музыка имеет к этому прямое отношение. Особенно эта культура. Все в видеоклипах держат пистолет, и это считается нормальным. Брюлики на зубах. Штаны, опущенные до середины задницы. Сейчас это все в порядке вещей.

В свое время это был засранец на пляже в шелковой рубашке, который говорил что-то вроде «Да, детка, давай веселиться, как будто мы в 80-х». Все были в кошмарных рубашках, и все были одеты одинаково.

Все это просто продукт того, что мы слушаем. Нынешняя культура такова: «Я тебя застрелю, бэнг, бэнг, застрелю, нагну, у меня есть деньги, я летаю на частных самолетах и так далее». Вот что такое молодое поколение. К сожалению, все это является следствием того, что мы слушаем», – сказал Беверли.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры