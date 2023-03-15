НБА дисквалифицировала Джа Морэнта на 8 матчей за демонстрацию пистолета в соцсети

Теги дисквалификации Мемфис НБА Джа Морэнт Баскетбол

НБА дисквалифицировала разыгрывающего «Мемфиса» Джа Морэнта на восемь матчей без сохранения зарплаты за поведение, наносящее ущерб лиге.

С учетом пяти пропущенных матчей лидер «Гризлис» должен пропустить еще три, в том числе сегодняшнюю встречу с «Майами». Игрок сможет присоединиться к команде в понедельник, когда она будет играть с «Далласом». Ожидается, что он пропустит матч с «Мэверикс», поскольку ему потребуется время, чтобы набрать форму.

Ранее «Гризлис» отстранили Морэнта за демонстрацию пистолета во время прямой трансляции в соцсети. Инцидент произошел 4 марта в пригородном ночном клубе Денвера.

НБА завершила собственное расследование по поводу инцидента. Лиге не удалось найти подтверждения того, что пистолет принадлежит Морэнту, был принесен им в ночной клуб и демонстрировался им, помимо данного короткого времени. Также нет свидетельств того, что у Морэнта был с собой пистолет во время перелетов с командой или во время нахождения в здании НБА, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

В среду Морэнт встретился в Нью-Йорке с комиссионером лиги Адамом Сильвером.

Ранее игрок прошел консультационную программу во Флориде. В заявлении Морэнта при поступлении на консультационную программу отмечалось, что он рассчитывает «получить помощь и поработать над изучением более эффективных методов борьбы со стрессом и достижения общего благополучия».

Морэнт – 2-кратный участник Матча всех звезд, лучший новичок и самый прогрессирующий игрок сезона НБА, который является лидером одного из ведущих клубов Западной конференции.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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32 комментария

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Илья Капышев
Ответ Артём Голобородько
Он кому-то навредил? Что сделал противозаконное? Все ошибаются, но наказание должно быть соразмерным. Если будет снова чудить, уже будут другие санкции
Вы за лигой что ли не следите? да он через интервью говорит, что он самый лучший игрок в лиге-ни один нормальный игрок себе такое не позволяет. контракт, реклама, матч всех звёзд.. вот его и несёт, а он пока что ничего не выиграл.
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Дандрей
" - Вы арестованы!
- У тебя пистолетик то есть?
- Хмм... Тогда задержаны!!!"(с)
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Nightyork97
Ответ жирный кот
джа неадекват и токсичный тип. деррик роуз наверняка смотрит на этого мамкиного гангстера и сокрушается, как глупо он тратит свои здоровые (пока что) колени.
Он что стрелял в кого? В чем он неадекват. Да, по глупости творит дичь, тратит бабки в стрипухе (имеет право). Единственный перегиб - это случай на парковке с Индианой. Но там мутно, он сидел, непонятно кто там пушкой пугал.
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Артём Голобородько
Ответ Илья Капышев
этому нужно! на место его ставить нужно! как Эмбид!
Он кому-то навредил? Что сделал противозаконное? Все ошибаются, но наказание должно быть соразмерным. Если будет снова чудить, уже будут другие санкции
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жирный кот
джа неадекват и токсичный тип. деррик роуз наверняка смотрит на этого мамкиного гангстера и сокрушается, как глупо он тратит свои здоровые (пока что) колени.
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Yaroslove
Можно сказать, отделался легким испугом.
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Роман Князефф
Ответ Вадим flanec
Не ну норм че. Примо показал свою пиписку, дисквал на более продолжительное время, Сарвер назвал бабу дурой, вообще пожизненный дисквал, этот пистолетом машет, словно полотенцем на бенче, отстранение на 8 игр. Что за хрень??
Парнишка для лиги лавэ делает, а твой сервер? Ожидаемое решение. С калашом сфоткается тогда пожесче будет
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Канал 4еlove4inы YT
А где наши обещанные 50?)
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BT
Это еще по-божески, можно сказать, дядя Сильвер дал щелбана.

"Также нет свидетельств того, что у Морэнта был с собой пистолет во время перелетов с командой"

Ну да, можно сказать, что нашел игрушечный по прилету, или в стрип-клубе ВИП-клиентам на входе выдают.
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Мага2101
Ответ ABKHAZ
Ты можешь быть хейтером, но что Джа сделал такого, чтоб его карьеру заруинили? Наоборот он признал свои косяки и сказал мне нужна помощь
Я вспомнаю как отменили Леонарда за одно неверное слово, я вспоминаю Аринаса которого забанили на 50 игр за то что он пронес стволы в раздевалку. Если вы отменяете карьеру игроку за одно плохое слово то почему тут всего 8 игр?
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ABKHAZ
Ответ Андрей Федоров
Зато мы мля решаем зашибись, да?
Да ты просто хейтер. Живи с этим дальше. Peace off
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Vagant
Ответ avalanch
А он сколько уже пропустил? Они считаются?
5. Cчитаются. Это просто проблема машинного перевода: у Джа было 2 матча дисквалификации к ним добавилось 6. следовательно, он пропустит еще 3 .(Хит, САС, ГСВ) и выйдет в понедельник против Далласа.
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danteeeq
Ответ Илья Капышев
а что это за наказание? чета Кайри аж в синагогу ездил
А сколько надо то было ?
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Егор Никитин
ну всё, конец ГСВ))))
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Илья Капышев
Ответ Three Days Grace
Адекватно. Не нужно ломать карьеру парню (хотя вряд ли кто-то собирался это сделать)
этому нужно! на место его ставить нужно! как Эмбид!
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Илья Капышев
Ответ danteeeq
Хм, и что здесь лицемерного ?
а что это за наказание? чета Кайри аж в синагогу ездил
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Андрей Федоров
Ответ ABKHAZ
Это ты че пишешь? Что он сделал? Был в стрипклубе и выложил фотку с пушкой? Дешевый понт, надо наказать. А ты чего ожидал? Что ему влепят бан на год? Он что ограбил кого-то? Или его с наркотиками спалили? Хейтеры
Зато мы мля решаем зашибись, да?
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Вадим flanec
Не ну норм че. Примо показал свою пиписку, дисквал на более продолжительное время, Сарвер назвал бабу дурой, вообще пожизненный дисквал, этот пистолетом машет, словно полотенцем на бенче, отстранение на 8 игр. Что за хрень??
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-6
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Андрей Федоров
Ответ ABKHAZ
Это ты че пишешь? Что он сделал? Был в стрипклубе и выложил фотку с пушкой? Дешевый понт, надо наказать. А ты чего ожидал? Что ему влепят бан на год? Он что ограбил кого-то? Или его с наркотиками спалили? Хейтеры
Володин, кто. Посмотри
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ABKHAZ
Ответ Валерий Королёв
Он признал ровно то, что ему сказали признать консультанты. Остаётся только ждать рецидива, а он будет 100%
Бро, ему 23, он топ поинт гард в лиге. Ты что хочешь чтоб ему заруинили карьеру из-за стрипухи и селфи со стволом? I mean cmon
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Андрей Федоров
Ответ ABKHAZ
Это ты че пишешь? Что он сделал? Был в стрипклубе и выложил фотку с пушкой? Дешевый понт, надо наказать. А ты чего ожидал? Что ему влепят бан на год? Он что ограбил кого-то? Или его с наркотиками спалили? Хейтеры
Я ожидал, что примерно это и будет, несколько игр влепят. Недопустимо такое
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ABKHAZ
Ответ Андрей Федоров
чем? пропуском 8 игр? он из по травме с тем же успехом может пропустить в любой момент, че ты пишешь?
Это ты че пишешь? Что он сделал? Был в стрипклубе и выложил фотку с пушкой? Дешевый понт, надо наказать. А ты чего ожидал? Что ему влепят бан на год? Он что ограбил кого-то? Или его с наркотиками спалили? Хейтеры
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-3
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Валерий Королёв
Ответ ABKHAZ
Ты можешь быть хейтером, но что Джа сделал такого, чтоб его карьеру заруинили? Наоборот он признал свои косяки и сказал мне нужна помощь
Он признал ровно то, что ему сказали признать консультанты. Остаётся только ждать рецидива, а он будет 100%
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dev0
Ожидаемо. Что ж, Мемфис в ПО с Морантом.
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Three Days Grace
Адекватно. Не нужно ломать карьеру парню (хотя вряд ли кто-то собирался это сделать)
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