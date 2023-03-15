НБА дисквалифицировала Джа Морэнта на 8 матчей за демонстрацию пистолета в соцсети

НБА дисквалифицировала разыгрывающего « » на восемь матчей без сохранения зарплаты за поведение, наносящее ущерб лиге.

С учетом пяти пропущенных матчей лидер «Гризлис» должен пропустить еще три, в том числе сегодняшнюю встречу с «Майами». Игрок сможет присоединиться к команде в понедельник, когда она будет играть с «Далласом». Ожидается, что он пропустит матч с «Мэверикс», поскольку ему потребуется время, чтобы набрать форму.

Ранее «Гризлис» отстранили Морэнта за демонстрацию пистолета во время прямой трансляции в соцсети. Инцидент произошел 4 марта в пригородном ночном клубе Денвера.

НБА завершила собственное расследование по поводу инцидента. Лиге не удалось найти подтверждения того, что пистолет принадлежит Морэнту, был принесен им в ночной клуб и демонстрировался им, помимо данного короткого времени. Также нет свидетельств того, что у Морэнта был с собой пистолет во время перелетов с командой или во время нахождения в здании НБА, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

В среду Морэнт встретился в Нью-Йорке с комиссионером лиги Адамом Сильвером.

Ранее игрок прошел консультационную программу во Флориде. В заявлении Морэнта при поступлении на консультационную программу отмечалось, что он рассчитывает «получить помощь и поработать над изучением более эффективных методов борьбы со стрессом и достижения общего благополучия».

Морэнт – 2-кратный участник Матча всех звезд, лучший новичок и самый прогрессирующий игрок сезона НБА, который является лидером одного из ведущих клубов Западной конференции.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры