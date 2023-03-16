Стефен Карри во второй раз за сезон набрал 50 очков. «Голден Стэйт» проиграл «Клипперс»

Теги Голден Стэйт Клипперс НБА видео Стефен Карри Баскетбол

«Голден Стэйт» в среду проиграл в гостях прямому конкуренту за место в плей-офф «Клипперс» (126:134), несмотря на 50 очков разыгрывающего Стефена Карри.

Лидер «Уорриорз» во второй раз в нынешнем сезоне и в 12-й раз за карьеру достиг отметки в 50 очков за один матч. 16 ноября он набрал 50 очков в игре против «Финикса» (119:130).

Карри реализовал 20 из 28 с игры, 8 из 14 из-за дуги и 2 из 4 с линии штрафных. Также на его счету 6 передач, 2 подбора, 2 перехвата и 2 потери за 38,5 минуты на паркете.

Лучшим отрезком для Карри стала третья четверть, в которой он реализовал 3 трехочковых и набрал 21 очко.

Самыми результативными в составе «Клипперс» стали Кавай Ленард (30 очков) и Пол Джордж (24). Команда выиграла четвертый матч подряд и поднялась на 5-е место в Западной конференции (37-33). «Уорриорз» – на 6-й строчке (36-34).

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12 комментариев

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Air Rodman
Ответ Missing Dunk
Много комментов о 50 очках Карри. Тем временем Уэстбрук (!) выдал матч без потерь (!!) и с 7 ассистами, хотя во всех предыдущих играх за LAC у него было как минимум 2 потери, а лучшее соотношение ассистов к потерям было 2.5 (10 Ast, 4 Tov). Интересно, что больше заслуживает внимания)))
За последние два сезона в Лейкерс у Уэстбрука было полно матчей с ноль потерь. Для справки: в этом сезоне у Уэстбрука было 7 матчей с 0 потерь. А у Карри только один-единственный матч. При этом Уэстбрук заметно больше раздаёт ассистов, чем Карри. Количество потерь на один ассист у Уэстбрука меньше, чем у Карри, это не только в этом сезоне, а вообще по карьере. "Уэстбрук ужасно много теряет мяч" - это один из устойчивых мифов, который существует в нба. Он теряет примерно так, как и другие разыгрывающие, кэф ассисты/потери = стабильно 2+, что есть признак класса.

Повторюсь, в этом сезоне Уэстбрук имеет 7 матчей с 0 потерь, а Карри 1 матч, Дончич 4, Янг 0, Фокс 3, великий Крис Пол 9, Йокич 3, Лиллард 2 матча.
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MI9T
Кто нибудь знает где можно найти такую же компрессионку как у Стефа?
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Samsonov_24_4_11_15
Больше удивило, что 2 из 4 с линии)
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RashNomadKazakh
Сейчас Стэф получается один в поле воин.
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Missing Dunk
Ответ Андрей Шалыгин
Ну камон, потрясающий, роскошный перформанс Карри с элитным процентом, со сложнейшими бросками в падении, трешкой в лицо ПГ-13 и "о боже, Расс не творил дичь, нужно срочно об этом новость"))) Хотя признаю, что Расс был хорош на щите ГСВ
Я имею в виду "что интереснее", а не "что лучше, роскошнее, элитнее и тд". Разумеется, про Расса подобная новость не так нужна.
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Андрей Шалыгин
Ответ Missing Dunk
Много комментов о 50 очках Карри. Тем временем Уэстбрук (!) выдал матч без потерь (!!) и с 7 ассистами, хотя во всех предыдущих играх за LAC у него было как минимум 2 потери, а лучшее соотношение ассистов к потерям было 2.5 (10 Ast, 4 Tov). Интересно, что больше заслуживает внимания)))
Ну камон, потрясающий, роскошный перформанс Карри с элитным процентом, со сложнейшими бросками в падении, трешкой в лицо ПГ-13 и "о боже, Расс не творил дичь, нужно срочно об этом новость")))
Хотя признаю, что Расс был хорош на щите ГСВ
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Давай Так
Ну и уровень у лиги, если даже приправа по 50 очков набирает.
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Missing Dunk
Много комментов о 50 очках Карри. Тем временем Уэстбрук (!) выдал матч без потерь (!!) и с 7 ассистами, хотя во всех предыдущих играх за LAC у него было как минимум 2 потери, а лучшее соотношение ассистов к потерям было 2.5 (10 Ast, 4 Tov). Интересно, что больше заслуживает внимания)))
+6
-2
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frol92
Смотрел матч. Карри конечно просто топище, тащил весь матч в атаке в одного и в защите не филонил.
Остальные же это просто рукалицо, ни в атаке из под кольца забить не могут и в защите проходной двор. Хотя бы из уважения к лидеру немного соли бы и напрячься.
+3
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Lost
Настатодротил в проигранном матче.
+3
-8
-5
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Александр -
Грип прав. Єто что то в голове.
+2
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ARAMIS777
Статистика ГСВ в гостях это нечто.🤦
+6
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