Стефен Карри во второй раз за сезон набрал 50 очков. «Голден Стэйт» проиграл «Клипперс»

«Голден Стэйт» в среду проиграл в гостях прямому конкуренту за место в плей-офф «Клипперс» (126:134), несмотря на 50 очков разыгрывающего .

Лидер «Уорриорз» во второй раз в нынешнем сезоне и в 12-й раз за карьеру достиг отметки в 50 очков за один матч. 16 ноября он набрал 50 очков в игре против «Финикса» (119:130).

Карри реализовал 20 из 28 с игры, 8 из 14 из-за дуги и 2 из 4 с линии штрафных. Также на его счету 6 передач, 2 подбора, 2 перехвата и 2 потери за 38,5 минуты на паркете.

Лучшим отрезком для Карри стала третья четверть, в которой он реализовал 3 трехочковых и набрал 21 очко.

Самыми результативными в составе « » стали Кавай Ленард (30 очков) и Пол Джордж (24). Команда выиграла четвертый матч подряд и поднялась на 5-е место в Западной конференции (37-33). «Уорриорз» – на 6-й строчке (36-34).

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