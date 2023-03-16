Стефен Карри во второй раз за сезон набрал 50 очков. «Голден Стэйт» проиграл «Клипперс»
«Голден Стэйт» в среду проиграл в гостях прямому конкуренту за место в плей-офф «Клипперс» (126:134), несмотря на 50 очков разыгрывающего Стефена Карри.
Лидер «Уорриорз» во второй раз в нынешнем сезоне и в 12-й раз за карьеру достиг отметки в 50 очков за один матч. 16 ноября он набрал 50 очков в игре против «Финикса» (119:130).
Карри реализовал 20 из 28 с игры, 8 из 14 из-за дуги и 2 из 4 с линии штрафных. Также на его счету 6 передач, 2 подбора, 2 перехвата и 2 потери за 38,5 минуты на паркете.
Лучшим отрезком для Карри стала третья четверть, в которой он реализовал 3 трехочковых и набрал 21 очко.
Самыми результативными в составе «Клипперс» стали Кавай Ленард (30 очков) и Пол Джордж (24). Команда выиграла четвертый матч подряд и поднялась на 5-е место в Западной конференции (37-33). «Уорриорз» – на 6-й строчке (36-34).
Дюрэнт против Кайри, ГСВ против «Мемфиса» – в плей-офф НБА уже сразу светят убойные пары соперников
«Голден Стэйт» или «Денвер», «Бостон» или «Филадельфия»: оценим чемпионские амбиции у всех
«Голден Стэйт» – короли трехочковых. Но, лишь отказавшись от них, команда сумела закрепиться в зоне плей-офф
Повторюсь, в этом сезоне Уэстбрук имеет 7 матчей с 0 потерь, а Карри 1 матч, Дончич 4, Янг 0, Фокс 3, великий Крис Пол 9, Йокич 3, Лиллард 2 матча.
Хотя признаю, что Расс был хорош на щите ГСВ
Остальные же это просто рукалицо, ни в атаке из под кольца забить не могут и в защите проходной двор. Хотя бы из уважения к лидеру немного соли бы и напрячься.