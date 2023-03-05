Андре Игудала – о блоке Джеймса в финале 2016-го года: «Одна из лучших вещей, которые я когда-либо слышал»

Теги Кливленд Леброн Джеймс Голден Стэйт Андре Игудала НБА Баскетбол

Форвард «Голден Стейт» Андре Игудала вспомнил легендарный блок Леброна Джеймса в Финале НБА 2016-го года.

Игудала рассказал, что он, как и все, кто смотрел дома, был заворожен невероятным эпизодом в такой критический момент в истории НБА. Но больше всего его поразил звук, с которым Леброн Джеймс впечатал мяч в щит.

«Столько статей уже написано об этом. Люди ожидают, что я буду испытывать какие-то недобрые чувства. Я говорю: «Чувак, это одна из лучших вещей, которые я когда-либо слышал». Потому что я это слышал. Я не видел, я слышал.

Это был один из самых громких звуков, которые я когда-либо слышал. Бум! Когда это произошло, я подумал: «Черт». Я даже не знал, что он заблокировал мяч, я услышал бум и подумал: «Боже, это было беспощадно». Когда он заблокировал бросок, я сказал: «Черт возьми, это было потрясающе». У меня была такая энергия», – пояснил ветеран.

4 комментария

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Gulom Azizkhujaev
Игудала один из самых позитивных людей в НБА.
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Tim Timson
Тиагу Сплиттер возможно тоже слышал такой звук, но его через год услышал от него и и Бош. Да и Игги вспоминает это сейчас по доброму, потому что звое он взял и Леброна тоже)
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sfrrrR
... Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for a lay-up?!
Oohhh!!! BLOCKED BY JAMES!!! Lebron James with the rejection!!!

Это тоже одна из лучших вещей, которые я когда-либо слышал...
+6
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MrFrost
У него прям стокгольмский синдром.
+7
-2
+5
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