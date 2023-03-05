Андре Игудала – о блоке Джеймса в финале 2016-го года: «Одна из лучших вещей, которые я когда-либо слышал»

Форвард «Голден Стейт» вспомнил легендарный блок в Финале НБА 2016-го года.

Игудала рассказал, что он, как и все, кто смотрел дома, был заворожен невероятным эпизодом в такой критический момент в истории НБА. Но больше всего его поразил звук, с которым Леброн Джеймс впечатал мяч в щит.

«Столько статей уже написано об этом. Люди ожидают, что я буду испытывать какие-то недобрые чувства. Я говорю: «Чувак, это одна из лучших вещей, которые я когда-либо слышал». Потому что я это слышал. Я не видел, я слышал.

Это был один из самых громких звуков, которые я когда-либо слышал. Бум! Когда это произошло, я подумал: «Черт». Я даже не знал, что он заблокировал мяч, я услышал бум и подумал: «Боже, это было беспощадно». Когда он заблокировал бросок, я сказал: «Черт возьми, это было потрясающе». У меня была такая энергия», – пояснил ветеран.