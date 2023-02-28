Ветеран НБА Андре Игудала вспомнил момент своего перехода в «Голден Стейт» в 2013 году и личные впечатления от встречи с суперзвездой «воинов» .

«В 2013 году я подписал контракт с «Уорриорз» и провел пресс-конференцию. Там я сказал то, что и должен был сказать: «Я здесь, чтобы выиграть чемпионство». Никто не воспринял эту фразу всерьез. Но в голове у меня были такие мысли: «Я встретил ближайшее к Иисусу Христу существо».

Мне никогда не доводилось видеть такого человека, он всегда остается самим собой. Ты знаешь, чего ожидать от него в каждом матче, и он действительно делает это», – заявил Игудала.

После присоединения Игудалы к «Голден Стейт» в 2013 году они вместе с Карри выиграли титул НБА четыре раза – в 2015-м, 2017-м, 2018-м и 2022 годах.

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