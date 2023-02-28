«Я встретил ближайшее к Иисусу Христу существо». Игудала о впечатлениях от Карри после присоединения к «Уорриорз» в 2013 году

Теги Голден Стэйт Андре Игудала НБА Стефен Карри Баскетбол

Ветеран НБА Андре Игудала вспомнил момент своего перехода в «Голден Стейт» в 2013 году и личные впечатления от встречи с суперзвездой «воинов» Стефеном Карри.

«В 2013 году я подписал контракт с «Уорриорз» и провел пресс-конференцию. Там я сказал то, что и должен был сказать: «Я здесь, чтобы выиграть чемпионство». Никто не воспринял эту фразу всерьез. Но в голове у меня были такие мысли: «Я встретил ближайшее к Иисусу Христу существо».

Мне никогда не доводилось видеть такого человека, он всегда остается самим собой. Ты знаешь, чего ожидать от него в каждом матче, и он действительно делает это», – заявил Игудала.

После присоединения Игудалы к «Голден Стейт» в 2013 году они вместе с Карри выиграли титул НБА четыре раза – в 2015-м, 2017-м, 2018-м и 2022 годах.

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8 комментариев

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Misha_Sapunov
Ответ Мурзин Ринат
Карри не тащил как первая звезда во всех чемпионствах, тащила система гсв
то есть 31+6+5 с линейкой 48+44треха, защита выше среднего.. против одной из лучших защит в истории это не тащил?
второй игрок набирал 18 очков с линейкой 44-30треха. а третиий 17 с 35-35треха. и угадай против кого была выстроена вся защита и кто оставался самым эффективным при этом с огромным запасом.
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Andraey
Лучше бы Игудала рассказал куда пропал Уиггинс и собирается ли он вообще играть за команду в этом сезоне!
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armageddon123456
Ответ nicholas_urfe.
Согласен, Иисус не выигрывал чемпионат
Смысле? Черный Иисус выиграл. Аж 6 раз. Майклом звать. Фамилия Джордан.
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Мурзин Ринат
Ответ 711M
посмотрим лет через 50, что будут говорить о карри - вполне допускаю, что вокруг него создастся такой же культ, как сейчас вокруг джордана, марадоны, брейди и али, будет зависеть от того, в какую сторону разовьется баскетбол
Карри не тащил как первая звезда во всех чемпионствах, тащила система гсв
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nicholas_urfe.
Ответ armageddon123456
Чет как то... перебор что-ли...
Согласен, Иисус не выигрывал чемпионат
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711M
Ответ armageddon123456
Чет как то... перебор что-ли...
посмотрим лет через 50, что будут говорить о карри - вполне допускаю, что вокруг него создастся такой же культ, как сейчас вокруг джордана, марадоны, брейди и али, будет зависеть от того, в какую сторону разовьется баскетбол
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armageddon123456
Чет как то... перебор что-ли...
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Xell
Иисус один это Джордан. А Карри так пулялка, в защите дырка)))
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