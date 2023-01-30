Эндрю Уиггинс близок к возвращению в строй после болезни

Теги травмы Голден Стэйт НБА Оклахома-Сити Эндрю Уиггинс Баскетбол

Форвард «Уорриорз» Эндрю Уиггинс близок к возвращению в строй.

По словам главного тренера «Голден Стэйт» Стива Керра, Уиггинс отлично смотрелся во время последней двусторонней игры и готовится вернуться на площадку в матче с «Оклахомой» в понедельник.

Уиггинс недавно пропустил 15 матчей подряд из-за повреждения мышцы бедра и простуды. После возвращения в начале января он провел несколько игр, а затем снова оказался в списке травмированных из-за заболевания, не связанного с COVID-19.

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