Боунс Хайлэнд о попадании молнии в самолет «Клипперс»: «Мы думали, что все кончено»
Защитник «Клипперс» Боунс Хайлэнд отреагировал на новость о том, что в чартерный самолет клуба на пути в Денвер 25 февраля ударила молния.
«Не буду врать, мы думали, что все кончено 😂😂🤦🏽♂️», – написал Хайлэнд.
Самолет несколько раз сбрасывал высоту, пассажиры вскрикивали. Позже сотрудники авиакомпании признались, что это один из худших моментов, которые они пережили в полете. Когда самолет благополучно приземлился в Колорадо, команда увидела, что на хвосте самолета отсутствовала краска – результат удара молнии.
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