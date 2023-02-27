Перед матчем с «Наггетс» в самолет «Клипперс» попала молния

Теги происшествия Денвер Клипперс НБА Баскетбол

В самолет «Клипперс» попала молния, когда команда направлялась из Лос-Анджелеса в Денвер на игру с «Наггетс» (124:134 ОТ), пишет обозреватель Los Angeles Times Эндрю Грейф.

Сообщается, что через минуту после взлета пассажиры почувствовали, как самолет встряхнуло, а его двигатели на мгновение затихли, прежде чем снова набрать обороты. По прибытии выяснилось, что на хвосте самолета отсутствует краска, предположительно, из-за удара молнии.

По данным Национальной метеорологической службы, в коммерческие самолеты молния попадает в среднем один-два раза в год. При этом воздушные судна устроены так, что ток уходит по специальным проводникам. Обычно после подобных инцидентов требуется тщательная техническая проверка.

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10 комментариев

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Abil Alex
Немудрено что проиграли ,хотя должны были забирать в концовке основного матча
0
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Abdulla
Ответ lecter666_destiny
Да уж подписание Вестбрука даёт о себе знать...
Кто-то должен был написать этот коммент :)
Но ситуация страшная, конечно.
+1
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0
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Geo07
Ответ Лиллард унижатель!
Молнии и автомобили попадают и в пешеходов.
Эти аргументы мол в автомобльных авариях.. на порядки больше.. но когда взлетаешь.. ссыкливо много больше когда крутишь баранку.. человек, странное существо..
+4
0
+4
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BuTaJIbKa
в коммерческие самолеты молния попадает в среднем один-два раза в год
---------------
почти как Вестбрук трёшки. А Никола - данки :))
0
-3
-3
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Kemal Gul
Жаль, не перед матчем с Оклахомой. Было б символично
+5
-2
+3
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lecter666_destiny
Да уж подписание Вестбрука даёт о себе знать...
+6
-3
+3
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Лиллард унижатель!
Ответ Geo07
Как много летающий я б зассал..
Молнии и автомобили попадают и в пешеходов.
+6
0
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dereds
это нормально
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Mr@k
ничё се, вот это стрём
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-1
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Geo07
Как много летающий я б зассал..
+6
0
+6
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