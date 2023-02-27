Перед матчем с «Наггетс» в самолет «Клипперс» попала молния

В самолет «Клипперс» попала молния, когда команда направлялась из Лос-Анджелеса в Денвер на игру с «Наггетс» (124:134 ОТ), пишет обозреватель Los Angeles Times Эндрю Грейф.

Сообщается, что через минуту после взлета пассажиры почувствовали, как самолет встряхнуло, а его двигатели на мгновение затихли, прежде чем снова набрать обороты. По прибытии выяснилось, что на хвосте самолета отсутствует краска, предположительно, из-за удара молнии.

По данным Национальной метеорологической службы, в коммерческие самолеты молния попадает в среднем один-два раза в год. При этом воздушные судна устроены так, что ток уходит по специальным проводникам. Обычно после подобных инцидентов требуется тщательная техническая проверка.

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