Кавай Ленард, Брэндон Ингрэм и Майкл Портер – в подборке лучших данков 21-й недели сезона НБА
НБА представила подборку лучших данков 21-й недели регулярного чемпионата.
Первые места в Топ-20 заняли Кавай Ленард («Клипперс»), Брэндон Ингрэм («Новый Орлеан») и Майкл Портер («Денвер»).
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