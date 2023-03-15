Кавай Ленард, Брэндон Ингрэм и Майкл Портер – в подборке лучших данков 21-й недели сезона НБА

Теги Денвер Клипперс Новый Орлеан НБА видео Кавай Ленард Брэндон Ингрэм Майкл Портер Баскетбол

НБА представила подборку лучших данков 21-й недели регулярного чемпионата.

Первые места в Топ-20 заняли Кавай ЛенардКлипперс»), Брэндон Ингрэм («Новый Орлеан») и Майкл Портер («Денвер»).

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