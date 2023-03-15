Форвард « » поделился мнением о ситуации разыгрывающего « » , который попал в скандальную ситуацию после демонстрации пистолета в прямом эфире соцсетей.

«Мне кажется важным, чтобы Джа оставался самим собой и не изображал кого-то другого. Мы должны уважать его как личность, поэтому я не хочу, чтобы он превратился в кого-то, кем не является, только потому, что на него смотрят через микроскоп.

Морэнту придется разорвать отношения с некоторыми людьми. Это как маленький ребенок, который взрослеет, набирается опыта и понимает, что некоторые люди ему не подходят, а другие подходят. Это часть жизни, часть взросления. Всегда нужно стремиться к развитию и росту. Мне кажется, он проходит через эту фазу и понимает: «Я не могу позволить, чтобы на меня оказывали определенное воздействие, потому сам являюсь тем человеком, который оказывает влияние на новое поколение».

И еще хочу сказать, что мы его любим. Джа может рассчитывать на нашу поддержку, мы с ним, а за ним будущее», – заявил Джордж.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры