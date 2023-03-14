«По их мнению, он никогда не ошибается?» Шэннон Шарп сравнил поклонников Уэстбрука со сторонниками Трампа

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Дональд Трамп Шэннон Шарп Баскетбол

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп сравнил поклонников Расселла Уэстбрука («Клипперс») со сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа.

«Чего я не понимаю, так это такой «трамповской» поддержки Расселла Уэстбрука.

Он побывал в пяти командах за пять лет. Значит, все эти команды были неправы? Все, «Лейкерс», «Уизардс», «Оклахома», «Хьюстон»? Все были неправы? По их мнению, он никогда не ошибается?» – сказал Шарп.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?

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3 комментария

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Sonder
Ответ Олег Иванов
Чего я не понимаю, так это сторонников Путина.По-моему, там эволюция наоборот.
я и цю ловэ
0
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Олег Иванов
Чего я не понимаю, так это сторонников Путина.По-моему, там эволюция наоборот.
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-1
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Sonder
"Чего я не понимаю, так это сторонников Байдена. Лейкерс, Оклахома, Хьюстон и Вашингтон - где они сейчас? Они что, никогда не ошибаются?"
+1
-1
0
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