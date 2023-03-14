«По их мнению, он никогда не ошибается?» Шэннон Шарп сравнил поклонников Уэстбрука со сторонниками Трампа

Известный спортивный эксперт Шэннон Шарп сравнил поклонников («Клипперс») со сторонниками бывшего президента США Дональда Трампа.

«Чего я не понимаю, так это такой «трамповской» поддержки Расселла Уэстбрука.

Он побывал в пяти командах за пять лет. Значит, все эти команды были неправы? Все, «Лейкерс», «Уизардс», «Оклахома», «Хьюстон»? Все были неправы? По их мнению, он никогда не ошибается?» – сказал Шарп.

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?