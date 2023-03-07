Шэмс Чарания: «Леброн может пропустить больше, чем три недели»
Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания предположил, что восстановление лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса растянется на более длительный срок, чем изначально заявленные 3 недели.
38-летний Джеймс выбыл из строя с повреждением стопы.
«Три недели – это дата следующего обследования. Не уверен, что «Лейкерс» рассчитывают на возвращение Леброна через эти три недели. Не думаю, что все обойдется лишь тремя неделями. Скорее всего, он пропустит больше», – заявил Чарания.
Леброн в нынешнем сезоне набирает по 29,5 очка, 8,4 подбора и 6,9 передачи в среднем за игру.
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