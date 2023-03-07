Шэмс Чарания: «Леброн может пропустить больше, чем три недели»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Шэмс Чарания Баскетбол

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания предположил, что восстановление лидера «Лейкерс» Леброна Джеймса растянется на более длительный срок, чем изначально заявленные 3 недели.

38-летний Джеймс выбыл из строя с повреждением стопы.

«Три недели – это дата следующего обследования. Не уверен, что «Лейкерс» рассчитывают на возвращение Леброна через эти три недели. Не думаю, что все обойдется лишь тремя неделями. Скорее всего, он пропустит больше», – заявил Чарания.

Леброн в нынешнем сезоне набирает по 29,5 очка, 8,4 подбора и 6,9 передачи в среднем за игру.

Братья Боллы травмировались до конца сезона. Возможно, это не совпадение

Леброн – король мемов: потребность привирать, пантомима имени Джей Ара Смита, пропажа волос, слезы и умирание

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Телохранитель Джеймса Уорти
Кэп! Как только объявили о трех неделях и обследовании после них, сразу было понятно, что даже если врач говорит - ок, нужно будет время для набора формы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexLA
Короче в начале апреля скорее всего, и то зависит от результатов команды за этот отрезок. Благо дома игр большинство.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sasaicustoms
если и вернётся, то сыграет максимум 5 матчей
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий