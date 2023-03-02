Леброн Джеймс пропустит как минимум 3 недели из-за травмы сухожилия

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

У форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса диагностирована травма сухожилия правой стопы. Игрок будет повторно обследован через три недели, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ранее инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс сообщил, что Джеймсу не потребуется операция.

Джеймс получил повреждение во время воскресного матча против «Далласа» (111:108). Изначально сообщалось, что четырехкратный чемпион пропустит не меньше 2 недель.

«Лейкерс» занимают 11-е место на Западе с результатом 30-33.

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов

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8 комментариев

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ДИКАНЬ
Ответ A. V.
Без иронии - это шанс для всех роликов ЛЛ , находящихся в тени Короля , проявить себя и показать, Чего они действительно стоят
Такое уже было много раз и ничем хорошим не закончилось
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Notionalist Notionalist
минус только в том, что состав наигрывать надо, сразу в по будет тяжело сыграться
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Cash_flow
Ответ A. V.
Без иронии - это шанс для всех роликов ЛЛ , находящихся в тени Короля , проявить себя и показать, Чего они действительно стоят
Lakers даже без Брона ну никак не хуже Юты, Портленда, ОКС. Поэтому должны залетать в топ-10, а там уже в апреле дед вернётся к плей-ин.
10 из 12 ближайших матчей у ЛАЛ дома, это хорошее подспорье на финише сезона, надо по максимуму брать в этих играх
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Giorgi Gio
Жаль хотел видет ЛАЛ в плей оффе но надеюсь и без него попадут
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Дмитрий Керпатенко
Ответ Шамиль Рахматулов
и это в 38 лет!
в 38 лет что произошло?
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Sanan1908
Эх , жалко конечно. Но, я надеюсь Лал выйдет в плей-офф и они там устроят шоу. 🤞
+1
-2
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A. V.
Без иронии - это шанс для всех роликов ЛЛ , находящихся в тени Короля , проявить себя и показать, Чего они действительно стоят
+8
-3
+5
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Шамиль Рахматулов
и это в 38 лет!
+1
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