Леброн Джеймс пропустит как минимум 3 недели из-за травмы сухожилия

У форварда «Лейкерс» диагностирована травма сухожилия правой стопы. Игрок будет повторно обследован через три недели, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ранее инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс сообщил, что Джеймсу не потребуется операция.

Джеймс получил повреждение во время воскресного матча против «Далласа» (111:108). Изначально сообщалось, что четырехкратный чемпион пропустит не меньше 2 недель.

« » занимают 11-е место на Западе с результатом 30-33.

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов