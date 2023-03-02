Инсайдер Крис Хэйнс: «Леброн Джеймс мог бы сыграть прямо сейчас, если бы потребовалось»

По словам инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса, травмированный форвард « » мог бы сейчас выйти на площадку, но это был бы большой риск.

«Источники сообщили мне, что Леброну не потребуется операция. Это хорошие новости. Мог бы Леброн выйти и сыграть прямо сейчас? Это был бы риск, но я думаю, что он мог бы, если бы это потребовалось.

Но это слишком большой риск. Сейчас ему слишком больно. Сейчас план состоит в том, чтобы дать ему как можно больше времени на восстановление, но «Лейкерс» должны побеждать. Они должны продолжать побеждать. Они должны выиграть для него время», – сказал Хэйнс.

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов