Инсайдер Крис Хэйнс: «Леброн Джеймс мог бы сыграть прямо сейчас, если бы потребовалось»
По словам инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса, травмированный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс мог бы сейчас выйти на площадку, но это был бы большой риск.
«Источники сообщили мне, что Леброну не потребуется операция. Это хорошие новости. Мог бы Леброн выйти и сыграть прямо сейчас? Это был бы риск, но я думаю, что он мог бы, если бы это потребовалось.
Но это слишком большой риск. Сейчас ему слишком больно. Сейчас план состоит в том, чтобы дать ему как можно больше времени на восстановление, но «Лейкерс» должны побеждать. Они должны продолжать побеждать. Они должны выиграть для него время», – сказал Хэйнс.
Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов
Не новость, а бред