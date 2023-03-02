Инсайдер Крис Хэйнс: «Леброн Джеймс мог бы сыграть прямо сейчас, если бы потребовалось»

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

По словам инсайдера Bleacher Report Криса Хэйнса, травмированный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс мог бы сейчас выйти на площадку, но это был бы большой риск.

«Источники сообщили мне, что Леброну не потребуется операция. Это хорошие новости. Мог бы Леброн выйти и сыграть прямо сейчас? Это был бы риск, но я думаю, что он мог бы, если бы это потребовалось.

Но это слишком большой риск. Сейчас ему слишком больно. Сейчас план состоит в том, чтобы дать ему как можно больше времени на восстановление, но «Лейкерс» должны побеждать. Они должны продолжать побеждать. Они должны выиграть для него время», – сказал Хэйнс.

Новая цель Леброна – обойти Джордана по размеру состояния. Дистанция – около 1 миллиарда долларов

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2 комментария

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lecter666_destiny
Ответ Александр -
Странно, он сегодня пришел на игру в ботинке и заметно хромал. Выйти можно и с порваными крестами, толку то… Не новость, а бред
Ну матч с Далласом доиграл, при этом лез в проходы уже с травмой. В игре на адреналине и уколах боли почти не будет, но нога нестабильно, и можно повторно подвернуть и окончательно ее травмировать. Поэтому и ходит в ботинке. Сейчас все зависит от Дэвиса и ко. Смогут через пару недель быть в районе 8-9 места, тогда он вернётся, если останутся на 11-12, значит не вернется
+1
0
+1
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Александр -
Странно, он сегодня пришел на игру в ботинке и заметно хромал. Выйти можно и с порваными крестами, толку то…
Не новость, а бред
+5
0
+5
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