Лэрри Нэнс переступил через Торри Крэйга после блок-шота в овертайме
Бигмен «Пеликанс» Лэрри Нэнс эффектно накрыл форварда «Санз» Торри Крэйга в овертайме матча между командами.
Сразу после эпизода Нэнс переступил через упавшего на паркет оппонента.
«Новый Орлеан» во втором матче подряд обыграл «Финикс» (129:124 ОТ) и возглавляет таблицу Западной конференции. Предыдущая встреча между командами завершилась потасовкой.
На счету Нэнса 15 очков, 7 подборов, 4 передачи, 4 перехвата и 2 блок-шота.
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