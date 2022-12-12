Лэрри Нэнс переступил через Торри Крэйга после блок-шота в овертайме

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Бигмен «Пеликанс» Лэрри Нэнс эффектно накрыл форварда «Санз» Торри Крэйга в овертайме матча между командами.

Сразу после эпизода Нэнс переступил через упавшего на паркет оппонента. 

«Новый Орлеан» во втором матче подряд обыграл «Финикс» (129:124 ОТ) и возглавляет таблицу Западной конференции. Предыдущая встреча между командами завершилась потасовкой.

На счету Нэнса 15 очков, 7 подборов, 4 передачи, 4 перехвата и 2 блок-шота.

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