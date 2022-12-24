«Это можно назвать баскетболом?» Ник Клэкстон выразил недовольство Яннисом Адетокумбо

Теги происшествия Милуоки Бруклин НБА видео Яннис Адетокумбо соцсети Николас Клэкстон Баскетбол

Бигмен «Нетс» Ник Клэкстон выразил недовольство действиями лидера «Бакс» Яннис Адетокумбо во время матча между командами в пятницу.

Клэкстон выложил эпизод, когда Яннис завалил его на паркет.

«Это можно назвать баскетболом?» – поинтересовался Клэкстон у своих подписчиков в соцсетях.

По ходу победной для «Бруклина» встречи между двумя игроками также состоялась словесная перепалка.

«Думаю не о Вембаньяме, а о том, как защищаться против Карри». Скута Хендерсона называют более надежным выбором, чем французское чудо света

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Габдрахманов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Всегда так Грек играл все это знают ... Нету у него броска . Один стиль таран
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frenemy
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Типичный Яннис. Когда что-то не нравится или не получается, сразу включает грязные мувы. Не зря его Fake Humble называют
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
...Quo Vadis...
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Молодец, Клекстон, не тушуется.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FS19
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Денис Храпунов
Проматай мои комменты на его чемпионский сезон. Я уважаю Яниса. И часто его хвалил. Но то как ему позволяют играть, меня раздражает. И никакого лицимерия тут нет. Янис играет так как ему позволяет лига
Да практически любой твой комментарий о Бакс звучит так: я уважаю(мне нравится) Бакс(Яннис),НО...и далее уже по сути.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Храпунов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ FS19
Вот только не рассказывай тут сказки,как ты якобы уважаешь Янниса. Практически все твои комментарии связанные с Бакс или Яннисом-негативные. Это твоё дело как к ним относится. Вот только не надо этого лицемерия.
Проматай мои комменты на его чемпионский сезон. Я уважаю Яниса. И часто его хвалил. Но то как ему позволяют играть, меня раздражает. И никакого лицимерия тут нет. Янис играет так как ему позволяет лига
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FS19
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Денис Храпунов
Я очень уважаю Яниса, но раздражает как он тупо с разбега врезается в защитника, и почему-то это хорошее атакующее действие. Сегодня Симонс и Клекстон отлично защищались против него, но стоит Янису подскользнулся, почему-то это тоже фол в защите... Если бы Яниса судили как Симонса в этом сезоне он бы до 3й четверти не доживал.
Вот только не рассказывай тут сказки,как ты якобы уважаешь Янниса. Практически все твои комментарии связанные с Бакс или Яннисом-негативные. Это твоё дело как к ним относится. Вот только не надо этого лицемерия.
+3
-8
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Храпунов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я очень уважаю Яниса, но раздражает как он тупо с разбега врезается в защитника, и почему-то это хорошее атакующее действие. Сегодня Симонс и Клекстон отлично защищались против него, но стоит Янису подскользнулся, почему-то это тоже фол в защите...
Если бы Яниса судили как Симонса в этом сезоне он бы до 3й четверти не доживал.
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FS19
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У Ника Клэкстона есть подписчики?
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий