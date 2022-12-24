«Это можно назвать баскетболом?» Ник Клэкстон выразил недовольство Яннисом Адетокумбо
Бигмен «Нетс» Ник Клэкстон выразил недовольство действиями лидера «Бакс» Яннис Адетокумбо во время матча между командами в пятницу.
Клэкстон выложил эпизод, когда Яннис завалил его на паркет.
«Это можно назвать баскетболом?» – поинтересовался Клэкстон у своих подписчиков в соцсетях.
По ходу победной для «Бруклина» встречи между двумя игроками также состоялась словесная перепалка.
«Думаю не о Вембаньяме, а о том, как защищаться против Карри». Скута Хендерсона называют более надежным выбором, чем французское чудо света
Если бы Яниса судили как Симонса в этом сезоне он бы до 3й четверти не доживал.