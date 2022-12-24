Бигмен «Нетс» выразил недовольство действиями лидера «Бакс» во время матча между командами в пятницу.

Клэкстон выложил эпизод, когда Яннис завалил его на паркет.

«Это можно назвать баскетболом?» – поинтересовался Клэкстон у своих подписчиков в соцсетях.

По ходу победной для « » встречи между двумя игроками также состоялась словесная перепалка.

«Думаю не о Вембаньяме, а о том, как защищаться против Карри». Скута Хендерсона называют более надежным выбором, чем французское чудо света