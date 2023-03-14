«Црвена Звезда»: «Шокированы ложью Матиаса Лессора, ему придется ответить перед властями»

Белградская «Црвена Звезда» отреагировала на заявление форварда « » Матиаса Лессора, который утверждает, что не нападал на Филипа Петрушева, а защищался.

«Црвена Звезда» шокирована ложью игрока «Партизана» и своего рода нового лидера болельщиков южной трибуны Матиаса Лессора.

После данного заявления, в котором была изложена грубая ложь о том, что игрок сборной Сербии и «Црвены Звезды» Филип Петрушев «ударил и сбил дыхание» пострадавшему , возможно, мы должны извиниться перед человеком, который находится посреди Белграда в качестве гостя на временной работе в Сербии, и как на улице напал с кулаками на игрока сборной Сербии.

«Душераздирающее» (и неправдивое) признание Матиаса Лессора, который уже не в первый раз устраивает инциденты (напомним матч финальной серии лиги прошлого сезона, когда он начал стычку с болельщиками, позорные фотографии с членами сборной Сербии Калиничем и Петрушевым, избиение Кампаццо в Нише). У него будет возможность повторить свои слова перед компетентными органами, поскольку по законам Республики Сербия, где он зарабатывает (большие) деньги, он будет обязан дать показания по поводу физического нападения на игрока Филипа Петрушева, после чего прокуратура примет решение о возбуждении уголовного дела.

Пользуясь случаем, информируем общественность о том, что , член сборной Сербии и игрок «Црвены Звезды», выступит в среду с заявлением в здании Министерства внутренних дел.

« » напоминает, что потребовала от руководителей Адриатической лиги дисквалификации Матиаса Лессора до конца сезона. К сожалению, есть видео, как он якобы «защищался», нанося мужественные удары кулаком», – говорится в заявлении «Црвены Звезды».

Сергей Кущенко в Mozzart Sport: страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ