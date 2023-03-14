Матиас Лессор: «Я не нападал, а реагировал»

Форвард « » публично извинился за то, что ударил (« »), но добавил, что его спровоцировали и он почувствовал необходимость защитить себя.

«Прежде всего, хочу извиниться перед болельщиками и клубом за такую реакцию и создание плохого образа самого себя и нашего клуба. Будучи спортсменами, мы должны соответствовать более высоким стандартам, подавать пример и проявлять хладнокровие в любой ситуации.

Тем не менее, я хотел бы подчеркнуть, что впервые за 9 лет профессиональной карьеры я оказался в центре такого инцидента, в отличие от другого человека, который имеет опыт участия в подобных ситуациях и беспорядках.

Я почувствовал необходимость защитить себя и свое достоинство после многочисленных провокаций и после того, как этот человек ударил меня в четвертой четверти. Не очень сильно, но достаточно, чтобы перебить дыхание. Если бы это были просто слова, я бы не реагировал и не потерял самообладания.

Это не оправдание, но я считаю, что болельщики, которые смотрели вчерашний матч, должны знать, что произошло. Правда в том, что я не нападал, а реагировал. К сожалению, в некотором смысле это неправильно, и этого не должно происходить на баскетбольной площадке», – заявил французский игрок.

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