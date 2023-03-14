«Реакция нашего игрока была неприемлемой и необдуманной». «Партизан» накажет Матиаса Лессора

«Партизан» объявил, что к форварду будут применены санкции в соответствии с внутренними процедурами, подписанными всеми игроками команды.

Француз набросился и дважды толкнул тяжелого форварда « » после финальной сирены в матче между командами в рамках лиги.

«Подобные инциденты случаются на спортивных площадках, но мы считаем, что реакция нашего игрока была неприемлемой и необдуманной. Независимо от того, что исходит от другой стороны, игрок «Партизана» не должен реагировать таким образом, и наш клуб, в соответствии с внутренними дисциплинарными правилами, подписанными всеми игроками, применит установленную процедуру к Матиасу.

«Партизан» сделает все возможное, чтобы его игроки больше никогда не участвовали в таких инцидентах и, вне зависимости от того, спровоцировали их или нет, всегда были примером спортивного поведения и благородства», – говорится в заявлении « ».

Сергей Кущенко в Mozzart Sport: страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ