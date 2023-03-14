«Реакция нашего игрока была неприемлемой и необдуманной». «Партизан» накажет Матиаса Лессора
«Партизан» объявил, что к форварду Матиасу Лессору будут применены санкции в соответствии с внутренними процедурами, подписанными всеми игроками команды.
Француз набросился и дважды толкнул тяжелого форварда «Црвены Звезды» Филипа Петрушева после финальной сирены в матче между командами в рамках Адриатической лиги.
«Подобные инциденты случаются на спортивных площадках, но мы считаем, что реакция нашего игрока была неприемлемой и необдуманной. Независимо от того, что исходит от другой стороны, игрок «Партизана» не должен реагировать таким образом, и наш клуб, в соответствии с внутренними дисциплинарными правилами, подписанными всеми игроками, применит установленную процедуру к Матиасу.
«Партизан» сделает все возможное, чтобы его игроки больше никогда не участвовали в таких инцидентах и, вне зависимости от того, спровоцировали их или нет, всегда были примером спортивного поведения и благородства», – говорится в заявлении «Партизана».
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