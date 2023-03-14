«Црвена Звезда» требует дисквалификации Матиаса Лессора до конца сезона

Теги Желимир Обрадович Партизан Црвена Звезда MTS видео Адриатическая лига Матиас Лессор Филип Петрушев Баскетбол

«Црвена Звезда» требует дисквалифицировать форварда «Партизана» Матиаса Лессора до конца сезона за нападение на Филипа Петрушева во время белградского дерби в понедельник в рамках Адриатической лиги.

Инцидент случился сразу после финальной сирены. Француз дважды толкнул бигмена «Црвены Звезды», после чего игрокам и тренерам обеих команд пришлось держать его, чтобы предотвратить драку.

«Црвена Звезда» требует строжайшего наказания за уличное поведение Матиаса Лессора, который бросился с кулаками на игрока «Црвены Звезды» и представителя нашей страны Филипа Петрушева.

Мы промолчали после обидных песен в мегафоны и поведения некоторых игроков «Партизана» в прошлом сезоне, позорных фото Лессора со сборной Сербии и избиения Факундо Кампаццо в Нише. Поэтому мы думаем, это нормально, что его следующим шагом стало физическое нападение на игроков «Црвены Звезды» и уличное поведение на площадке.

Лига должна показать свое достоинство и желание сохранить турнир, дисквалифицировав до конца сезона игрока «Партизана» Матиаса Лессора за то, что он ударил игрока «Црвены Звезды» Филипа Петрушева, а не оттолкнул его, как некоторые утверждают», – говорится в официальном заявлении «Црвены Звезды».

Матч закончился победой «Партизана» со счетом 92:81. После игры главный тренер «Партизана» Желько Обрадович извинился за поведение Лессора.

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1 комментарий

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Сергей Орлов
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