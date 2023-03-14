«Црвена Звезда» требует дисквалификации Матиаса Лессора до конца сезона

« » требует дисквалифицировать форварда «Партизана» Матиаса Лессора до конца сезона за нападение на Филипа Петрушева во время белградского дерби в понедельник в рамках лиги.

Инцидент случился сразу после финальной сирены. Француз дважды толкнул бигмена «Црвены Звезды», после чего игрокам и тренерам обеих команд пришлось держать его, чтобы предотвратить драку.

«Црвена Звезда» требует строжайшего наказания за уличное поведение Матиаса Лессора, который бросился с кулаками на игрока «Црвены Звезды» и представителя нашей страны Филипа Петрушева.

Мы промолчали после обидных песен в мегафоны и поведения некоторых игроков «Партизана» в прошлом сезоне, позорных фото Лессора со сборной Сербии и избиения Факундо Кампаццо в Нише. Поэтому мы думаем, это нормально, что его следующим шагом стало физическое нападение на игроков «Црвены Звезды» и уличное поведение на площадке.

Лига должна показать свое достоинство и желание сохранить турнир, дисквалифицировав до конца сезона игрока « » за то, что он ударил игрока «Црвены Звезды» , а не оттолкнул его, как некоторые утверждают», – говорится в официальном заявлении «Црвены Звезды».

Матч закончился победой «Партизана» со счетом 92:81. После игры главный тренер «Партизана» Желько Обрадович извинился за поведение Лессора.

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