Судья забыл имя Трея Лайлса, удаляя его с площадки

Теги Милуоки Сакраменто НБА видео судьи Брук Лопес Билл Кеннеди Трей Лайлс Баскетбол

Форвард «Сакраменто» Трей Лайлс и центровой «Милуоки» Брук Лопес были удалены с площадки за драку в концовке матча между своими командами.

Объявляя о своем решении, опытный судья Билл Кеннеди забыл имя Лайлса и назвал его «игроком под 41-м номером», тогда как Лопеса назвал по имени.

«Позвольте мне сказать, у игрока «Сакраменто» под 41-м номером есть имя. Его имя Трей Лайлс», – сказал комментатор.

Кеннеди работает в НБА 25 лет.

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8 комментариев

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Nikolay
Опять чтоли красивая женщина рядом прошла
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сервисник
Ответ lecter666_destiny
Всех ноунеймов не упомнишь.
Ауф
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Вася Пупкин
Судья дал понять кого считает победителем в этой драке )
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Аркадий Байдерин
Это неуважение
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Sonder
Keep this niggas name out of your fucking mouth!
+1
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Bdv68
может просто бухой был ☝️😉
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-2
-2
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lecter666_destiny
Всех ноунеймов не упомнишь.
+9
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+9
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Tim Timson
по идее судья должен быть беспристрастным и выгонять игрока под номером, а не Лопеса))
+1
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