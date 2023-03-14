Судья забыл имя Трея Лайлса, удаляя его с площадки
Форвард «Сакраменто» Трей Лайлс и центровой «Милуоки» Брук Лопес были удалены с площадки за драку в концовке матча между своими командами.
Объявляя о своем решении, опытный судья Билл Кеннеди забыл имя Лайлса и назвал его «игроком под 41-м номером», тогда как Лопеса назвал по имени.
«Позвольте мне сказать, у игрока «Сакраменто» под 41-м номером есть имя. Его имя Трей Лайлс», – сказал комментатор.
Кеннеди работает в НБА 25 лет.
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