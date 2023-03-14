Судья забыл имя Трея Лайлса, удаляя его с площадки

Форвард «Сакраменто» Трей Лайлс и центровой « » были удалены с площадки за драку в концовке матча между своими командами.

Объявляя о своем решении, опытный судья Билл Кеннеди забыл имя Лайлса и назвал его «игроком под 41-м номером», тогда как Лопеса назвал по имени.

«Позвольте мне сказать, у игрока « » под 41-м номером есть имя. Его имя Трей Лайлс», – сказал комментатор.

Кеннеди работает в НБА 25 лет.

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