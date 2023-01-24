«Сакраменто» в понедельник повторил рекорд НБА по точным 3-очковым за одну четверть.

В стартовой 12-минутке матча с « » (133:100) баскетболисты «Кингз» общими усилиями реализовали 12 дальних бросков.

набрал первые 9 очков «Кингз» в игре тремя попаданиями из-за дуги, порыв поддержал Киган Мюррей. Барнс и Мюррей набрали первые 24 очка «Сакраменто» при 8 из 8 из-за дуги.

Трей Лайлс, и вышли со скамейки и добавили еще 4 из 4 из-за дуги.

Первый промах «Кингз» с дальней дистанции состоялся за полторы минуты до завершения отрезка (Барнс). В итоге калифорнийцы реализовали 12 из 13.

« » взял первую четверть со счетом 47:33. Это второй результат по количеству очков, набранных калифорнийцами в стартовой 12-минутке. Рекорд клуба – 49 очков против «Пеликанс» в 2020 году.

По итогам 48 минут «Кингз» реализовали 22 из 40 3-очковых.

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