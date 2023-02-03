Трей Лайлс – об отсутствии Де’Аарона Фокса на Матче звезд: «Его ограбили»
Форвард «Сакраменто» Трей Лайлс отреагировал на непопадание разыгрывающего Де’Аарона Фокса на Матч всех звезд.
«Его ограбили. Это позор», – написал Лайлс.
25-летний Фокс ранее не участвовал в Матчах звезд НБА. Его средние показатели в сезоне – 24,3 очка, 4,3 подбора и 6,1 передачи за игру.
«Кингз» на данный момент идут 3-ми на Западе.
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