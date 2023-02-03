Трей Лайлс – об отсутствии Де’Аарона Фокса на Матче звезд: «Его ограбили»

Теги Сакраменто НБА Матч всех звезд НБА Трей Лайлс Де'Аарон Фокс Баскетбол

Форвард «Сакраменто» Трей Лайлс отреагировал на непопадание разыгрывающего Де’Аарона Фокса на Матч всех звезд.

«Его ограбили. Это позор», – написал Лайлс.

25-летний Фокс ранее не участвовал в Матчах звезд НБА. Его средние показатели в сезоне – 24,3 очка, 4,3 подбора и 6,1 передачи за игру.

«Кингз» на данный момент идут 3-ми на Западе.

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2 комментария

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Frost Knight
Вместо него попали Шай, Лиллард и Морант, он не лучше никого из них, его отсутствие считаю логичным. А вот Холидэй вместо Бороды - это не так очевидно, тут я за Бороду.
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Mit_Sam
Джеймс Харден: Неуважение!
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