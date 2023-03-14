Сергей Карасев: «Русские игроки «Зенита» ментально готовы выходить на площадку и сражаться»

Форвард « » заявил, что российские игроки петербургской команды в отсутствие легионеров готовы выйти на передний план в предстоящих матчах «Финала четырех» Кубка России.

«Наличие в заявке только двух легионеров, конечно, влияет. Но с другой стороны, нужно сделать так, чтобы это была наша заслуга, заслуга российских игроков.

Выиграть Кубок России. В раздевалке все время говорим о том, что это сейчас наша самая главная задача. Реально думаю, что все русские ребята сейчас ментально готовы к тому, чтобы выходить на площадку и сражаться. Это самое главное», — сказал Карасев.

Матч 1/2 финала Кубка России «Зенит» — пройдет 16 марта в Санкт‑Петербурге. По правилам Кубка России, команда может заявить только двух легионеров, ими станут Трей Томпкинс и Трент Фрэйзер.

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