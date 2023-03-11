Владислав Одиноков: «Для меня матч против МБА будет особенным»

Теги УНИКС Единая лига ВТБ МБА Владислав Одиноков Баскетбол

Форвард УНИКСа Владислав Одиноков поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с МБА.

«Воскресный матч крайне важен для нас в турнирном плане, ведь нам нужно удержать вторую строчку по итогам регулярного сезона. МБА показывает баскетбол серьезного уровня. Мы тщательно готовимся к этой встрече, досконально разбираем их комбинации, действия в атаке и обороне, а также изучаем индивидуальные особенности соперников.

О недооценке не может идти и речи. Текущее турнирное положение московской команды не означает, что ей не под силу обыграть оппонента, занимающего более высокое место в таблице.

Не буду скрывать, лично для меня матч против МБА будет особенным. Очень хочу продемонстрировать бывшим одноклубникам свой прогресс в составе казанцев. Вместе мы готовимся показать свой лучший баскетбол», – сказал Одиноков.

Лука Дончич славится попаданиями на последних секундах. Только это иллюзия: в концовках его полезность почти всегда падает

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