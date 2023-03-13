Адриатическая лига. «Партизан» против «Црвены Звезды», «Студентски Центар» примет «Сплит»
В понедельник, 13 марта, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся два матча.
В дерби двух сербских топ-клубов лиги «Партизан» сыграет с «Црвеной Звездой».
Черногорский «Студентски Центар» примет хорватский «Сплит».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 марта, 20.00, «Морача»
- Дата проведения
- 13 марта, 22.30, «Штарк Арена»
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 17-2, Партизан Сербия – 18-2, Цедевита-Олимпия Словения – 14-6, Будучность Черногория – 15-6, ФМП Сербия – 12-9, Задар Хорватия – 10-11, Студентски Центар Черногория – 9-11, Сплит Хорватия – 8-12, Мега Сербия – 10-11, Цибона Хорватия – 8-13, Морнар Бар Черногория – 7-13, Игокеа Босния и Герцеговина – 6-14, Борац Чачак Сербия – 5-16, Скопье Северная Македония - 4-17.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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