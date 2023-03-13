Адриатическая лига. «Партизан» против «Црвены Звезды», «Студентски Центар» примет «Сплит»

Теги результаты Партизан Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Сплит Студентски центар Баскетбол

В понедельник, 13 марта, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги состоятся два матча.

В дерби двух сербских топ-клубов лиги «Партизан» сыграет с «Црвеной Звездой».

Черногорский «Студентски Центар» примет хорватский «Сплит».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Студентски центар – Сплит
Дата проведения
13 марта, 20.00, «Морача»
Онлайн матча

Партизан – Црвена Звезда MTS
Дата проведения
13 марта, 22.30, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 17-2, Партизан Сербия – 18-2, Цедевита-Олимпия Словения – 14-6, Будучность Черногория – 15-6, ФМП Сербия – 12-9, Задар Хорватия – 10-11, Студентски Центар Черногория – 9-11, Сплит Хорватия – 8-12, Мега Сербия – 10-11, Цибона Хорватия – 8-13, Морнар Бар Черногория – 7-13, Игокеа Босния и Герцеговина – 6-14, Борац Чачак Сербия – 5-16, Скопье Северная Македония - 4-17.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Лейкерс» выйдут в плей-офф даже без Леброна. И вот почему

«Мои родители не знают о 1,5 миллионах подписчиков. Они бы не одобрили идею с НБА». За мечтой камерунца наблюдает весь мир

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий