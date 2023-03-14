«Кливленд» подпишет долгосрочный контракт с Сэмом Мерриллом

« » подпишет контракт на несколько лет с атакующим защитником (26 лет, 193 см), сообщает Cleveland.com.

Меррилл пришел в «Кавальерс» в начале марта, заключив соглашение на 10 дней. Срок контракта истек в понедельник.

Клуб мог подписать с игроком второй 10-дневный контракт, но решил заключил долгосрочное соглашение.

Эпичный фэйл игрока «Бостона» – кричал, что попадет штрафные на последней секунде, промазал оба и проиграл